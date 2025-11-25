SoftBank Group - Aktie auf Talfahrt - 25.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SoftBank Group Aktie. Mit einer Performance von -12,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,08 %, geht es heute bei der SoftBank Group Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SoftBank Group ist ein führendes Investmentkonglomerat mit Fokus auf Technologie und Telekommunikation, bekannt für seinen Vision Fund. Es konkurriert mit Investmentriesen wie Sequoia und Tencent und hebt sich durch die Größe und den Einfluss seines Fonds ab.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SoftBank Group, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -3,91 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SoftBank Group Aktie damit um -18,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,41 %. Im Jahr 2025 gab es für SoftBank Group bisher ein Plus von +51,97 %.

SoftBank Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,28 % 1 Monat -40,41 % 3 Monate -3,91 % 1 Jahr +55,43 %

Informationen zur SoftBank Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 126,40 Mrd. € wert.

Alphabet sorgt weiter für Schlagzeilen. Nicht nur das KI-Modell Gemini ist in aller Munde, auch die TPUs, auf denen es läuft, werden beliebter. Meta scheint interessiert, Broadcom jubelt, Nvidia und Softbank weinen.

Nach dem Deal zwischen Alphabet und Meta steht die Tech-Welt Kopf: Denn Nvidia, bis jetzt unangefochten an der Spitze, wenn es um KI-Chips ging, bekommt nunmehr stärkste Konkurrenz von Alphabet.

