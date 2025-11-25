Nvidia: DeepSeek-Moment 2.0 - und Entscheidung über Zinsen!

Nvidia erlebt mit Google eine Art DeepSeek-Moment 2.0 - und die Entscheidung über die Senkung der Zinsen dürfte heute gefallen sein! Während die Wall Street damals nach anfänglichem Schock die Konkurrenz durch DeepSeek "weggelächelt" hatte, wird das nun schwieriger: denn mit Google stellt ein heimischer großer Player die Chip-Dominanz in Frage (also nicht wie bei DeepSeek ein chinesisches Unternehmen, das man vom US-Markt verbannen kann). So oder so: die Margen für Nvidia werden sinken aufgrund der Google-TPU-Konkurrenz - denn alle KI-Player haben ein Kostenproblem und besitzen nun eine Alternative (siehe Meta). In Sachen Zinsen dürfte im Dezember eine Senkung kommen - mit dann aber "hawkishem Unterton"..

Hinweise aus Video: