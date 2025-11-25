    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Nvidia: DeepSeek-Moment 2.0 - und Entscheidung über Zinsen!

    Mit Google stellt ein heimischer großer Player die Chip-Dominanz in Frage (also nicht wie bei DeepSeek ein chinesisches Unternehmen, das man vom US-Markt verbannen kann)

    Nvidia erlebt mit Google eine Art DeepSeek-Moment 2.0 - und die Entscheidung über die Senkung der Zinsen dürfte heute gefallen sein! Während die Wall Street damals nach anfänglichem Schock die Konkurrenz durch DeepSeek "weggelächelt" hatte, wird das nun schwieriger: denn mit Google stellt ein heimischer großer Player die Chip-Dominanz in Frage (also nicht wie bei DeepSeek ein chinesisches Unternehmen, das man vom US-Markt verbannen kann). So oder so: die Margen für Nvidia werden sinken aufgrund der Google-TPU-Konkurrenz - denn alle KI-Player haben ein Kostenproblem und besitzen nun eine Alternative (siehe Meta). In Sachen Zinsen dürfte im Dezember eine Senkung kommen - mit dann aber "hawkishem Unterton"..

    Hinweise aus Video:

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Dax-Setup aus Fugmann´s Trading Woche:
    https://premium.finanzmarktwelt.de/s/finanzmarktwelt/fugmann-s-trading ...

    3. Bitcoin: Die geplatzte Illusion vom digitalen Gold

    Das Video "Nvidia: DeepSeek-Moment 2.0 - und Entscheidung über Zinsen! " sehen Sie hier..



    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
