Börsen Update USA - 25.11. - Dow Jones stark +1,15 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:52) bei 46.995,11 PKT und steigt um +1,15 %.

Top-Werte: Merck & Co +3,02 %, The Home Depot +2,89 %, Salesforce +2,16 %, Nike (B) +1,99 %, Unitedhealth Group +1,65 %

Flop-Werte: NVIDIA -3,77 %, Coca-Cola -0,93 %, Chevron Corporation -0,92 %, IBM -0,81 %, Caterpillar -0,51 %

Der US Tech 100 steht bei 24.951,13 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.

Top-Werte: Analog Devices +3,63 %, Lululemon Athletica +3,49 %, Workday (A) +3,44 %, Applied Materials +3,17 %, GE Healthcare Technologies +3,08 %

Flop-Werte: Advanced Micro Devices -7,89 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,39 %, Arm Holdings -3,86 %, NVIDIA -3,77 %, Exelon -3,61 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.752,50 PKT und steigt um +0,72 %.

Top-Werte: Albemarle +7,13 %, Builders Firstsource +6,98 %, Chipotle Mexican Grill +5,38 %, Lennar Registered (A) +5,19 %, Veralto Corporation +5,05 %

Flop-Werte: Advanced Micro Devices -7,89 %, Keysight Technologies -4,72 %, Texas Pacific Land -4,35 %, Super Micro Computer -4,08 %, Coinbase -3,86 %