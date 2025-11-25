Besonders beachtet!
Albemarle Aktie mit kräftigem Kursplus - 25.11.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Albemarle Aktie bisher um +7,13 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Albemarle Aktie.
Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.
Albemarle Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.11.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Albemarle Aktie. Mit einer Performance von +7,13 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Albemarle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 107,48€, mit einem Plus von +7,13 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
In den letzten drei Monaten verzeichnete die Albemarle Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um -1,12 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Albemarle eine positive Entwicklung von +18,73 % erlebt.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,72 % geändert.
Albemarle Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,12 %
|1 Monat
|+10,63 %
|3 Monate
|+43,86 %
|1 Jahr
|-3,72 %
Informationen zur Albemarle Aktie
Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,61 Mrd.EUR € wert.
Albemarle Aktie jetzt kaufen?
Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.