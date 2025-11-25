Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 25.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die -20% Kursrückgang in den letzten 14 Tagen als Kaufgelegenheit sehen, gibt es Bedenken wegen der Konkurrenz durch Google und der Bewertung von NVIDIA. Einige Nutzer glauben an eine Erholung, wenn die fundamentalen Daten stabil bleiben.