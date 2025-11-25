Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 25.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
The Home Depot
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 1
Performance 1M: -12,05 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 2
Performance 1M: -3,37 %
Performance 1M: -3,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die -20% Kursrückgang in den letzten 14 Tagen als Kaufgelegenheit sehen, gibt es Bedenken wegen der Konkurrenz durch Google und der Bewertung von NVIDIA. Einige Nutzer glauben an eine Erholung, wenn die fundamentalen Daten stabil bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Merck & Co
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 3
Performance 1M: +16,08 %
Nike (B)
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 4
Performance 1M: -9,36 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 5
Performance 1M: -10,15 %
