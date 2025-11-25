Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 1
Performance 1M: -13,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um etwa 25%. Anleger äußern Bedenken über die aktuelle Bewertung und technische Aspekte, während die Nachfrage nach KI-Hardware als stabil angesehen wird. Die Unsicherheit über die Kursentwicklung und die Reaktion auf Wettbewerber wie Google verstärken die negative Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -5,79 %
Platz 2
Performance 1M: -38,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Nutzer pessimistisch sind und einen weiteren Kursrückgang erwarten, gibt es auch Stimmen, die auf die langfristige Strategie des Unternehmens setzen. Kritische Stimmen hinterfragen die Bewertung und die Analystenempfehlungen, da Microstrategy keinen operativen Cashflow generiert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +5,05 %
Platz 3
Performance 1M: -3,84 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 4
Performance 1M: +3,40 %
Analog Devices
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 5
Performance 1M: +0,49 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,82 %
Platz 6
Performance 1M: -26,77 %
Workday (A)
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 7
Performance 1M: -6,04 %
Exelon
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 8
Performance 1M: -2,64 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 9
Performance 1M: -20,49 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 10
Performance 1M: -3,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die -20% Kursrückgang in den letzten 14 Tagen als Kaufgelegenheit sehen, gibt es Bedenken wegen der Konkurrenz durch Google und der Bewertung von NVIDIA. Einige Nutzer glauben an eine Erholung, wenn die fundamentalen Daten stabil bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Zscaler
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 11
Performance 1M: -12,09 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 12
Performance 1M: -9,63 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 13
Performance 1M: +1,59 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 14
Performance 1M: -15,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A)
Das Anleger-Sentiment zu Meta Platforms (A) im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 20%, was viele als besorgniserregend empfinden. Trotz eines KGV von 20, das im Vergleich zu Amazon günstig erscheint, gibt es Bedenken über die hohen Investitionen in KI, die noch nicht die erwarteten Ergebnisse liefern. Anleger ziehen in Betracht, die Aktie abzustoßen, um später günstiger zurückzukaufen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.
Starbucks
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 15
Performance 1M: -2,23 %
Biogen
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 16
Performance 1M: +19,23 %
AstraZeneca
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 17
Performance 1M: +9,69 %
Netflix
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 18
Performance 1M: -1,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, mit Bedenken über einen möglichen Rückgang, während einige auf eine Erholung über 100 Euro hoffen. Technische Aspekte deuten darauf hin, dass ein Mangel an Verkaufsdruck den Kurs stabilisieren könnte. Insgesamt herrscht eine abwartende Haltung unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
Paccar
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 19
Performance 1M: +3,19 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 20
Performance 1M: +1,15 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 21
Performance 1M: -10,08 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 22
Performance 1M: +32,64 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 23
Performance 1M: +9,89 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 24
Performance 1M: -9,14 %
