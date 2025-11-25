Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 25.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Albemarle
Tagesperformance: +8,14 %
Tagesperformance: +8,14 %
Platz 1
Performance 1M: +10,63 %
Performance 1M: +10,63 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +7,91 %
Tagesperformance: +7,91 %
Platz 2
Performance 1M: -18,30 %
Performance 1M: -18,30 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: +6,00 %
Tagesperformance: +6,00 %
Platz 3
Performance 1M: -3,31 %
Performance 1M: -3,31 %
Chipotle Mexican Grill
Tagesperformance: +5,92 %
Tagesperformance: +5,92 %
Platz 4
Performance 1M: -23,55 %
Performance 1M: -23,55 %
Veralto Corporation
Tagesperformance: +5,85 %
Tagesperformance: +5,85 %
Platz 5
Performance 1M: -5,56 %
Performance 1M: -5,56 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -5,64 %
Tagesperformance: -5,64 %
Platz 6
Performance 1M: -13,90 %
Performance 1M: -13,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um etwa 25%. Anleger äußern Bedenken über die aktuelle Bewertung und technische Aspekte, während die Nachfrage nach KI-Hardware als stabil angesehen wird. Die Unsicherheit über die Kursentwicklung und die Reaktion auf Wettbewerber wie Google verstärken die negative Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
D.R. Horton
Tagesperformance: +5,38 %
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 7
Performance 1M: -6,00 %
Performance 1M: -6,00 %
PulteGroup
Tagesperformance: +5,19 %
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 8
Performance 1M: -0,13 %
Performance 1M: -0,13 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +5,07 %
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 9
Performance 1M: -0,07 %
Performance 1M: -0,07 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: +5,04 %
Tagesperformance: +5,04 %
Platz 10
Performance 1M: -3,78 %
Performance 1M: -3,78 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +5,03 %
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 11
Performance 1M: -3,84 %
Performance 1M: -3,84 %
Zoetis Registered (A)
Tagesperformance: +4,71 %
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 12
Performance 1M: -15,06 %
Performance 1M: -15,06 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,60 %
Tagesperformance: +4,60 %
Platz 13
Performance 1M: +3,40 %
Performance 1M: +3,40 %
Best Buy
Tagesperformance: +4,57 %
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 14
Performance 1M: -6,93 %
Performance 1M: -6,93 %
PerkinElmer
Tagesperformance: +4,54 %
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 15
Performance 1M: +2,64 %
Performance 1M: +2,64 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +4,22 %
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 16
Performance 1M:
Performance 1M:
Analog Devices
Tagesperformance: +4,13 %
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 17
Performance 1M: +0,49 %
Performance 1M: +0,49 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: +4,09 %
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 18
Performance 1M: -18,50 %
Performance 1M: -18,50 %
Agilent Technologies
Tagesperformance: +4,08 %
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 19
Performance 1M: +2,98 %
Performance 1M: +2,98 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 20
Performance 1M: +1,73 %
Performance 1M: +1,73 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 21
Performance 1M: -9,68 %
Performance 1M: -9,68 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: -3,74 %
Tagesperformance: -3,74 %
Platz 22
Performance 1M: +21,67 %
Performance 1M: +21,67 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: -3,54 %
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 23
Performance 1M: +3,07 %
Performance 1M: +3,07 %
Exelon
Tagesperformance: -3,34 %
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 24
Performance 1M: -2,64 %
Performance 1M: -2,64 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 25
Performance 1M: -3,37 %
Performance 1M: -3,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die -20% Kursrückgang in den letzten 14 Tagen als Kaufgelegenheit sehen, gibt es Bedenken wegen der Konkurrenz durch Google und der Bewertung von NVIDIA. Einige Nutzer glauben an eine Erholung, wenn die fundamentalen Daten stabil bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Super Micro Computer
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 26
Performance 1M: -30,38 %
Performance 1M: -30,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Ankündigung eines neuen Servers mit AMD GPUs, der signifikante Leistungssteigerungen verspricht, führte zu einem Anstieg von 5% auf 35,50 USD. Dennoch warten viele Anleger auf die Quartalszahlen von Nvidia und äußern Skepsis über die tatsächlichen finanziellen Ergebnisse von Super Micro, was die Unsicherheit über die Kursentwicklung verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Omnicom Group
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 27
Performance 1M: -4,49 %
Performance 1M: -4,49 %
Vistra
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 28
Performance 1M: -11,98 %
Performance 1M: -11,98 %
Oracle
Tagesperformance: -2,90 %
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 29
Performance 1M: -29,21 %
Performance 1M: -29,21 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 30% verloren, was auf hohe Verschuldung und enttäuschende Quartalszahlen zurückgeführt wird. Trotz einer Kaufempfehlung von Jefferies mit einem Kursziel von 400 USD gibt es Skepsis und Vergleiche mit einem Casino. Einige Anleger sind jedoch optimistisch und erwarten eine Erholung über 200 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.
Interpublic Group of Companies
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 30
Performance 1M: -4,21 %
Performance 1M: -4,21 %
Insulet
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 31
Performance 1M: +5,76 %
Performance 1M: +5,76 %
Coinbase
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 32
Performance 1M: -27,38 %
Performance 1M: -27,38 %
Netflix
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 33
Performance 1M: -1,80 %
Performance 1M: -1,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil, mit Bedenken über einen möglichen Rückgang, während einige auf eine Erholung über 100 Euro hoffen. Technische Aspekte deuten darauf hin, dass ein Mangel an Verkaufsdruck den Kurs stabilisieren könnte. Insgesamt herrscht eine abwartende Haltung unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
NRG Energy
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 34
Performance 1M: -1,09 %
Performance 1M: -1,09 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte