    Analog Devices Aktie bestätigt den positiven Trend - 25.11.2025

    Am 25.11.2025 ist die Analog Devices Aktie, bisher, um +4,76 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Analog Devices Aktie.

    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Analog Devices ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Signalverarbeitung, mit einem Fokus auf Präzision und Zuverlässigkeit. Hauptkonkurrenten sind Texas Instruments und Maxim Integrated.

    Analog Devices Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 25.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Analog Devices Aktie. Mit einer Performance von +4,76 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,04 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Analog Devices Aktie. Nach einem Plus von +2,04 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 217,90, mit einem Plus von +4,76 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Obwohl sich die Analog Devices Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -4,74 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,49 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Analog Devices eine negative Entwicklung von -0,82 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,54 % geändert.

    Analog Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,85 %
    1 Monat +0,49 %
    3 Monate -4,74 %
    1 Jahr -0,12 %

    Informationen zur Analog Devices Aktie

    Es gibt 492 Mio. Analog Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,00 Mrd.EUR € wert.

    Top- und Flop-Aktien am 25.11.2025 im US Tech 100.

    Top- und Flop-Aktien am 25.11.2025 im S&P 500.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Analog Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Analog Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Analog Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Analog Devices

    +1,89 %
    +3,85 %
    +0,49 %
    -4,74 %
    -0,12 %
    +26,35 %
    +80,57 %
    +264,50 %
    +2.053,27 %
    ISIN:US0326541051WKN:862485



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



