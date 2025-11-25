Onco-Innovations nimmt an den Innovation Awards 2025 der University of Alberta teil

Vancouver, Kanada – 25. November 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ)(OTCQB: ONNVF) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zur Teilnahme an den Innovation Awards 2025 der University of Alberta in Edmonton, Alberta, eingeladen worden war, die am 21. November 2025 stattfanden. Mit der jährlichen Veranstaltung werden herausragende Forschungsprojekte und Innovationen gewürdigt, anhand derer universitäre Forschung in gesellschaftliche und kommerzielle Effekte umgemünzt werden können.

In diesem Jahr hat die University of Alberta zum ersten Mal Technologielizenznehmer berücksichtigt, was den wachsenden Fokus der Einrichtung auf die Zusammenarbeit in der Wirtschaft und die Weiterentwicklung der Technologien vom Labor bis zum Markt unterstreicht. Im Jahr 2024 lizenzierte Onco-Innovations ein Portfolio an Onkologie-bezogenen Technologien der Universität, um die Umwandlung der Universitätsforschung in Krebstherapeutika der nächsten Generation zu unterstützen.

„Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit der University of Alberta Innovationen in der Onkologie voranzutreiben. Die jahrzehntelange Grundlagenforschung der Universität in Verbindung mit unserer Mission, transformative Krebstherapeutika zu verfolgen und zu vermarkten, ist die Krönung kanadischer wissenschaftlicher Zusammenarbeit“, erklärte Thomas O‘Shaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

Onco-Innovations und die University of Alberta schlossen 2024 eine exklusive Lizenzvereinbarung, die Onco das Recht zur Entwicklung und Vermarktung der PNKP-Inhibitor-Technologie einräumt - ein bahnbrechender Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die Wirksamkeit von auf DNA-Schädigung basierenden Krebsbehandlungen zu verbessern. Die PNKP-Inhibitor-Technologie, die durch mehr als 15 Jahre Forschung an der University of Alberta entwickelt wurde, hat zu neun erteilten Patenten geführt und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der gezielten Beeinflussung von DNA-Reparaturmechanismen in Krebszellen dar.

Die PNKP-Inhibitor-Technologie wurde entwickelt, um Krebszellen für Chemotherapie und Strahlung zu sensibilisieren, indem sie die DNA-Reparatur verzögert und so die Behandlungsergebnisse verbessert. Sowohl in In-vitro- als auch In-vivo-Studien hat die Technologie ein starkes Potenzial bei verschiedenen Krebsarten gezeigt. Durch die Zusammenarbeit mit der University of Alberta treibt Onco-Innovations die präklinische Entwicklung und die für einen Investigational New Drug (IND)-Antrag erforderlichen Studien weiter voran, mit dem Ziel, diese innovative Plattform in die klinische Prüfung zu überführen.