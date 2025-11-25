Green Bridge Metals schließt erste Aktienzahlung in Höhe von 2 Millionen Dollar im Rahmen der Vereinbarung mit Encampment Minerals ab

Vancouver, Kanada – 25. November 2025 – Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-me ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Bezug auf seine Pressemitteilung vom 14. Juli 2025 die erste Aktienzahlung (die „erste Aktienzahlung“) gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung vom 8. Mai 2025 mit Encampment Minerals, Inc. (die „endgültige Vereinbarung“) abgeschlossen hat, wobei 22.222.222 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem angenommenen Preis von 0,09 Dollar pro Einheit ausgegeben wurden, was einem Gesamtwert von 2.000.000 Dollar entspricht. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (eine „Aktie”) und einem halben (1/2) Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,15 Dollar innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren ab dem Ausgabedatum.

Die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum und unterliegen darüber hinaus den Bedingungen der freiwilligen Treuhandvereinbarung, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung geschlossen wurde, wobei 25 % nach Ablauf der gesetzlichen Haltefrist und weitere 25 % jeweils nach Ablauf von 6, 12 und 18 Monaten nach dem Ausgabedatum freigegeben werden.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an „kritischen Mineralen“ reichen Projekten und die Erschließung der South Contact Zone (die „Liegenschaft“) entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth (Minnesota) konzentriert. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen an Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, der in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt ist. Die Liegenschaft hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.