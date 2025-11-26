CureVac Reveals Key Voting Outcomes from Extraordinary Shareholder Meeting
CureVac’s latest Extraordinary General Meeting delivered near-unanimous backing for BioNTech’s exchange offer and key merger decisions, reshaping the company’s future.
Foto: Bernd Weißbrod - dpa
- CureVac N.V. announced the voting results of its Extraordinary General Meeting (EGM) held on November 25, 2025.
- Shareholders approved all proposals related to BioNTech SE's public exchange offer for CureVac shares, with an approval rate exceeding 99.16%.
- The exchange offer is set to expire on December 3, 2025, and shareholders are advised to tender their shares by December 2, 2025.
- Key agenda items included the approval of a legal merger with CureVac Merger B.V., which received 99.95% approval from valid votes cast.
- The meeting also included the conditional release from liability for managing and supervisory directors, both of which were accepted with over 99% approval.
- Ramón Zapata Gomez and several supervisory directors were appointed, with approval rates ranging from 99.16% to 99.89% for their appointments.
The next important date, The translation of "Quartalsmitteilung" to English is "quarterly report.", at CureVac is on 09.04.2026.
+2,93 %
-2,42 %
-3,69 %
-4,10 %
+74,12 %
-39,72 %
-93,59 %
-90,67 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte