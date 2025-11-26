Das Autismus-Programm der Bulat-Utemuratov-Stiftung gewinnt renommierten AmCham-Preis für das Gesundheitswesen

ASTANA, Kasachstan, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Bulat Utemuratov Foundation's flagship „Autism": Das Programm „Eine Welt für alle" wurde bei der jährlichen Verleihung der American Chamber of Commerce in Kazakhstan (AmCham) mit einem Healthcare Award ausgezeichnet. Damit wird der transformative Einfluss des Programms auf die Unterstützung und Integration von Autisten in Kasachstan gewürdigt.

Der Preis wurde am 21. November in Astana verliehen, wobei die Gewinner von einem unabhängigen Ausschuss ausgewählt wurden. Diese Anerkennung unterstreicht die Vorreiterrolle der Stiftung bei der Förderung von Frühdiagnose, Fachausbildung und integrativen Praktiken für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASD).

Das 2015 ins Leben gerufene Programm betreibt 13 Asyl-Miras-Autismuszentren in 12 Städten in Kasachstan. Es bietet kostenlose Dienste an, die das Fachwissen von Psychologen, Logopäden und Verhaltensanalytikern mit international anerkannten, evidenzbasierten Methoden wie ABA-Therapie, JASPER, dem Early Childhood Intervention Model und MCRR-Krisenmanagement kombinieren. In den letzten zehn Jahren wurden mehr als 17 000 Kinder und ihre Familien unterstützt, und über 300 Fachleute wurden geschult, um erstklassige Maßnahmen durchzuführen.

Über die direkte Hilfe hinaus hat das Programm eine zentrale Rolle bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Verankerung einer Kultur der Inklusion in Kasachstan gespielt. Im Rahmen von Initiativen wie dem Projekt „Autism Friendly" wurde das Personal der Flughäfen in Almaty und Kyzylorda sowie die Mitarbeiter von Air Astana geschult, um die Umgebung für Menschen mit ASD besser zugänglich zu machen.

Almaz Sharman, Vorsitzende des Kuratoriums der Bulat Utemuratov Stiftung , kommentierte: „Für uns ist dieser Preis eine Anerkennung dafür, dass das Thema Inklusion in der Gesellschaft immer wichtiger wird. Als wir das Programm Autismus: Eine Welt für alle war es unser Ziel, Kindern mit ASD zu helfen, ihr Potenzial zu erkennen und Teil einer Welt zu werden, die sie akzeptiert und unterstützt. Heute sehen wir echte Veränderungen: Tausende von Familien haben Unterstützung gefunden, und die Gesellschaft ist offener und verständnisvoller geworden. Das spornt uns an, weiterzumachen".

Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem die Stiftung von der AmCham ausgezeichnet wurde. Im Jahr 2024 erhielt sie den Preis in der Kategorie Gemeinnützige Arbeit für ihr breites karitatives Engagement und ihren Beitrag zur sozialen Entwicklung Kasachstans .

Die Amerikanische Handelskammer in Kasachstan vertritt führende internationale und einheimische Unternehmen in den wichtigsten Wirtschaftssektoren und fördert ein wettbewerbsfähiges, transparentes und investitionsfreundliches Geschäftsumfeld durch Interessenvertretung, politischen Dialog und Zusammenarbeit mit der Regierung der Republik Kasachstan.

