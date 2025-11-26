    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Neue Presse' zu Rente

    Für Sie zusammengefasst
    • Rentner: Menschen, die hart gearbeitet haben.
    • Teilzeitarbeit und Unterbrechungen oft ignoriert.
    • Diskussion über eingezahlte Beiträge kaum vorhanden.

    COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Rente:

    "Wenn es um Rentner geht, geht es um "Menschen, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben". Dabei fällt sehr oft unter den Tisch, ob diese harte Arbeit etwa in Teilzeit oder mit Unterbrechungen geleistet wurde. Kaum mehr wird über die tatsächlich eingezahlte Beitragssumme gesprochen. Sozialdemokraten scheinen die Ansicht zu vertreten, dass ein Rentenanspruch in voller Höhe besteht, wenn man sich nur irgendwie bemüht hat."/yyzz/DP/he



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
