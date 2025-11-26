Pressestimme 'Neue Presse' zu Rente "Neue Presse" zu Rente: "Wenn es um Rentner geht, geht es um "Menschen, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben". Dabei fällt sehr oft unter den Tisch, ob diese harte Arbeit etwa in Teilzeit oder mit Unterbrechungen geleistet wurde. Kaum …



