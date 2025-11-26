    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Handelsblatt' zu Senkung der Ticketsteuer/Luftfahrt

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Senkung der Ticketsteuer/Luftfahrt:

    "Eine Branche kämpft jahrelang für Entlastung - und als sie endlich kommt, fällt der Jubel erstaunlich verhalten aus. Hat die Luftverkehrsbranche ihr Ziel aus den Augen verloren? Nach langem Ringen wird die Ticketabgabe gesenkt. Doch die Reaktion: höfliches 'Danke' - und sofort neue Forderungen. Von einem großen Signal ist die Rede, von einem 'ersten, richtigen Schritt'. Mehr passiert nicht: Weder gibt es spürbar mehr Flüge, noch fallen die Ticketpreise. Offenbar wird die angekündigte Steuererleichterung vor allem in den Büchern der Unternehmen landen."/yyzz/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
