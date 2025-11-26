    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Volksstimme' zu Rente als Regierungsschicksal

    Für Sie zusammengefasst
    • Rente entscheidet über Fortbestand der Koalition.
    • Widerstand gegen Rentengesetz wächst über Opposition hinaus.
    • Scheitern bei Rentenreform könnte Regierung gefährden.

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Rente als Regierungsschicksal:

    "In der Haushaltswoche treibt die Opposition längst etwas anderes um - das Sein oder Nichtsein der schwarz-roten Koalition unter Kanzler Friedrich Merz. Festgemacht wird das an der Rentendebatte - mit einer gehörigen Portion Weimer-Wirbel dazu. Gegen das Rentengesetz von Union und SPD hat sich ein illustrer Widerstand weit über die Oppositionsparteien hinaus formiert. Ihnen ist schon die Haltelinie, die Sicherung des Rentenniveaus von 48 Prozent bis 2031, ein Graus. Nur zaghaft wird vernünftiges geäußert - etwa das Rentensystem auf die Beamten auszudehnen. Immer wieder angeregt, hat sich noch nie ein Kabinett an einen solchen Umbau herangewagt. Würde die Bundesregierung jetzt bei der Rente einbrechen, wären ihre Tage gezählt. Die Haltelinie ist das Rettungsseil für Merz und Schwarz-Rot."/yyzz/DP/he





