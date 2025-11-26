    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Rhein-Neckar-Zeitung' zu USA/Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland strebt neue Weltordnung an, Einfluss wächst.
    • Europäer versäumten Vermittlungschance im Ukrainekrieg.
    • Machtzentrum verlagert sich von Westen nach Asien.

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu USA/Russland:

    "Zugleich bahnt sich der Beginn einer neuen Weltordnung an. Daran trägt Russland seinen Anteil, dessen Außenminister Lawrow am Dienstag kühl feststellte, die Europäer hätten ihre Vermittlungschance im Ukrainekrieg gehabt - und vertan. Moskau setze auf Belarus, Ungarn, die Türkei oder die USA. Mit Ausnahme der Letztgenannten hat kein Land auch nur annähernd die ökonomische und selbst militärische Potenz der EU und Großbritanniens; die moralische erst recht nicht. Doch hinter der lawrowschen Abkanzelung steckt die Absicht, ein wichtiger Player im 21. Jahrhundert zu werden, wenn sich der Mittelpunkt des Weltgeschehens von den USA und Europa nach Asien verlagert - angeführt von China. (.) Das nachlassende Interesse von Donald Trump am Ukrainekrieg (und dem Wohlergehen Europas) ist weniger der Tatsache geschuldet, dass er Putin auf den Leim geht, als der Erkenntnis, dass die Schlacht um die Zukunft gar nicht im Donbass geschlagen wird."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

