    Pressestimme

    'Nordbayerischer Kurier' zu EU/Regeln/Kinderspielzeug

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Spielzeugregeln seit 2009 veraltet.
    • Aktualisierung dringend nötig, aber langsam.
    • Neue Regeln erst 2030 in Kraft.

    BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu EU/Regeln/Kinderspielzeug:

    "Die aktuellen Regeln zur Sicherheit von Spielzeug in der Europäischen Union stammen aus dem Jahre 2009 - einer Zeit also, als der Internetriese Amazon noch vor allem Bücher verschickte. Es ist allerhöchste Zeit, dass die Vorgaben auf den neuesten Stand gebracht werden. Ein Wermutstropfen ist, dass auch in diesem Fall die Mühlen der EU quälend langsam arbeiten. Erst im Jahr 2030 sollen die Regeln umgesetzt werden."/yyzz/DP/he



    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig.
    RSS-Feed abonnieren
