    Steinmeier beginnt dreitägigen Staatsbesuch in Spanien

    • Steinmeier und Büdenbender starten Staatsbesuch in Spanien.
    • Empfang durch König Felipe VI. und Königin Letizia.
    • Themen: bilaterale Beziehungen, Ukraine-Krieg, Gedenken.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender beginnen am Mittwoch einen dreitägigen Staatsbesuch in Spanien. Zum Auftakt werden sie in Madrid von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen, die am Abend auch ein Staatsbankett zu Ehren der Gäste aus Deutschland geben werden.

    Das spanische Königspaar war im Oktober 2022 in Deutschland zum Staatsbesuch gewesen. Diesen erwidern Steinmeier und Büdenbender nun. Steinmeier hielt sich 2018 zu einem Arbeitsbesuch in Madrid auf.

    Mit dem Besuch sollen nach Angaben des Bundespräsidialamts die guten bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Spanien gewürdigt werden. Außerdem wolle man den engen Schulterschluss unter proeuropäischen Partnern demonstrieren. Ein weiteres Thema wird die wirtschaftliche Zusammenarbeit sein. Felipe und Steinmeier wollen am zweiten Besuchstag gemeinsam ein deutsch-spanisches Wirtschaftsforum eröffnen.

    Treffen mit Ministerpräsident, Besuch im Baskenland

    Der Bundespräsident will sich auch mit Ministerpräsident Pedro Sánchez treffen. In ihrem Gespräch dürfte es unter anderem um den Krieg in der Ukraine gehen. Spanien sagte dem von Russland angegriffenen Land soeben neue Hilfen von 817 Millionen Euro zu.

    Zum Abschluss des Besuches wird Steinmeier das Baskenland besuchen. Neben Gesprächen mit der Regierung der autonomen Region ist ein Besuch in Gernika geplant. Dort will Steinmeier der Opfer des deutschen Bombenangriffes vom 26. April 1937 gedenken.

    Im spanischen Bürgerkrieg bombardierten Flugzeuge der deutschen "Legion Condor" die Kleinstadt und zerstörten sie zu drei Vierteln. Die Schätzungen zur Zahl der Todesopfer schwanken zwischen 300 und 1.500. Es war in der europäischen Geschichte der erste massive Bombenangriff auf die wehrlose Zivilbevölkerung einer ganzen Stadt./sk/DP/he






