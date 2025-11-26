Kassationsgericht entscheidet zu weiterem Sarkozy-Urteil

PARIS (dpa-AFX) - Das oberste französische Gericht will am Mittwochnachmittag (14.00 Uhr) über die Revision von Altpräsident Nicolas Sarkozy gegen eine weitere Verurteilung entscheiden. In dem Fall geht es nicht um die Libyen-Affäre, in der der Konservative kürzlich für rund drei Wochen ins Gefängnis musste. Stattdessen handelt es sich um Sarkozys letztlich gescheiterte Kampagne zur Wiederwahl als französischer Präsident 2012 und die dafür von seinem Team verwendeten Gelder. Sarkozy war in diesem Fall wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Das Kassationsgericht kann Sarkozy Revision nun ablehnen und damit das Urteil bestätigen. Es kann die Verurteilung aber auch kippen. Dann müsste der Prozess noch einmal neu aufgerollt werden.