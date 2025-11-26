Estlands Verteidigungsminister lobt Kurs der Bundesregierung

VILNIUS (dpa-AFX) - Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur hat die militärpolitische Entschlossenheit und Unterstützung der Bundesregierung für die von Russland angegriffene Ukraine gelobt. "Bundeskanzler Merz hat deutlich gemacht, dass er ein starker Unterstützer der Ukraine ist. Aber natürlich zählen nicht nur Worte, sondern auch Taten", sagte Pevkur der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Konferenz in Litauens Hauptstadt Vilnius. Dass der deutsche Verteidigungshaushalt auf 100 Milliarden Euro steige und die Militärhilfe für die Ukraine im kommenden Jahr rund 12 Milliarden Euro betragen werde, seien "sehr gute Nachrichten".

Deutschland und die Bundesregierung stehen nach Ansicht von Pevkur zugleich vor der Herausforderung, diese Gelder zu absorbieren. Dies gelte insbesondere für den Verteidigungsminister. "Ich bin jedoch überzeugt, dass Boris Pistorius die richtige Person ist, um dieses Budget gut zu verwalten", sagte der Minister des an Russland grenzenden baltischen EU- und Nato-Landes.

Auch die Pläne für eine Aufrüstung der Bundeswehr, die zur stärksten konventionellen Armee in Europa werden soll, lösen in Estland nach Angaben von Pevkur keine Bedenken aus. "Ich habe keine Angst davor. Ich sehe ganz klar, dass Deutschland sich für ein vereintes Europa und eine starke Nato einsetzt. Und das ist entscheidend", sagte er./awe/DP/stk



