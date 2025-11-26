Dell patzt beim Umsatz – doch Mega-Ausblick und KI-Server-Boom treiben die Aktie

Doch der wahre Paukenschlag folgte mit der Prognose. Für das vierte Quartal stellte das Unternehmen 31,5 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht – weit mehr, als die Wall Street-Analysten einkalkuliert hatte. Treiber ist die ungebrochene Nachfrage nach KI-Infrastruktur: Allein 9,4 Milliarden US-Dollar will Dell im laufenden Vierteljahr mit KI-Servern umsetzen.

Dell meldete am Dienstag nach US-Börsenschluss Zahlen, die zunächst enttäuschend klangen: Mit 27,01 Milliarden US-Dollar Umsatz wurde die Erwartung der Analysten leicht verfehlt. Beim Gewinn hingegen überraschte Dell positiv: 2,59 US-Dollar je Aktie lagen über dem Konsens.

Auch das Gesamtjahr soll nun deutlich besser ausfallen. Der Umsatzausblick steigt von 107 auf 111,7 Milliarden US-Dollar.

Damit zementiert der Konzern seine Rolle als einer der Schlüssellieferanten im globalen KI-Ökosystem. Zu den Hauptkunden von Dell für seine Systeme mit künstlicher Intelligenz zählen große Unternehmen, Regierungen und sogenannte Neoclouds wie CoreWeave.

Mit 14,11 Milliarden US-Dollar lag das Rechenzentrumssegment exakt im Rahmen der Erwartungen. Der Server- und Netzwerkbereich explodierte hingegen um 37 Prozent auf 10,1 Milliarden US-Dollar. Allein in diesem Bereich setzte Dell 5,6 Milliarden US-Dollar mit KI-Servern um. Das PC-Geschäft blieb hingegen schwach: Die Client Solutions Group verfehlte mit 12,48 Milliarden US-Dollar die Analystenschätzung. Belastend wirkte sich dabei das rückläufige Notebook-Segment aus, das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent sank.

Anleger kümmerte das vorerst wenig: Die Aktie legte nach Börsenschluss um rund fünf Prozent zu. Die Botschaft ist klar: Dell segelt im KI-Hype ganz vorne mit, selbst wenn das klassische PC-Geschäft schwächelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



