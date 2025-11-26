Erholung geht weiter dank stabiler Wall Street - Ukraine-Hoffnung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt durch die anhaltende Stabilisierung an der Wall Street bleibt auch der Dax am Mittwoch wohl auf Erholungskurs. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 23.635 Punkte.

Damit würde es der Dax zurück über seine einfache 200-Tage-Linie - eine wichtige charttechnische Marke - schaffen, die in der Vorwoche erstmals seit April wieder unterschritten worden war.