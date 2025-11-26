    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Erholung geht weiter dank stabiler Wall Street - Ukraine-Hoffnung

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt um 0,7 Prozent vor Handelsbeginn.
    • Stabilisierung an Wall Street unterstützt Erholungskurs.
    • Hoffnung auf Kriegsende in der Ukraine treibt Kurse.
    DAX-FLASH - Erholung geht weiter dank stabiler Wall Street - Ukraine-Hoffnung
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt durch die anhaltende Stabilisierung an der Wall Street bleibt auch der Dax am Mittwoch wohl auf Erholungskurs. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 23.635 Punkte.

    Damit würde es der Dax zurück über seine einfache 200-Tage-Linie - eine wichtige charttechnische Marke - schaffen, die in der Vorwoche erstmals seit April wieder unterschritten worden war.

    Die Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine treibt die Kurse. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Dabei seien die Aktienmärkte erstaunlich schnell optimistisch geworden. Auf der Handelsplattform Polymarket werde die Chance auf einen Waffenstillstand noch in diesem Jahr mit lediglich 16 Prozent gepreist, die Chance auf einen Waffenstillstand vor Ende 2026 immerhin bei 56 Prozent. Polymarket ist eine Onlineseite, auf der Nutzer mit Kryptowährungen auf den Ausgang zukünftiger Ereignisse wetten können./ag/stk




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
