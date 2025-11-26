Fairchild Gold wird Mitglied im Critical Minerals Forum

Die kanadische Fairchild Gold (TSX-V: FAIR; Deutschland: Y4Y) meldet den Beitritt zum Critical Minerals Forum (CMF), einem in den USA angesiedelten, von DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) unterstützten Industriekonsortium rund um kritische Rohstoffe. Für Fairchild Gold, das sich auf Kupfer- und Goldprojekte im US-Bundesstaat Nevada konzentriert, eröffnet die Mitgliedschaft direkten Zugang zu politischen Entscheidungsträgern, Industriepartnern aus Schlüsselbranchen und kapitalmarktorientierten Plattformen zur Entwicklung der nordamerikanischen Rohstoffversorgung.

Das Unternehmen betont, dass die Beteiligung am Critical Minerals Forum die eigene Ausrichtung auf den Aufbau einer heimischen Lieferkette für Kupfer, Gold, Platingruppenmetalle, Antimon und Kobalt in den USA unterstreicht. Damit ordnet sich Fairchild Gold in aktuelle strategische Initiativen ein, die die Versorgung mit kritischen Rohstoffen unabhängiger und transparenter gestalten sollen.

Fairchild Gold rückt in den Fokus des Critical Minerals Forum

Mit dem Beitritt von Fairchild Gold wächst das Critical Minerals Forum um ein weiteres Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Kupfer und Gold in Nevada. Das Forum versteht sich als zentrale Plattform für Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette kritischer Rohstoffe – vom Bergbau über die Verarbeitung bis hin zu Anwenderbranchen wie Elektromobilität, Halbleiter, Verteidigungstechnik und Luft- und Raumfahrt.

Fairchild Gold hebt hervor, dass im CMF mehr als 55 Unternehmen vertreten sind, darunter internationale Industriekonzerne wie HP, Boeing, Applied Materials, Volkswagen, Toyota, Lockheed, RTX, Hartree und South32. Für das Unternehmen bietet diese Vernetzung die Möglichkeit, früh in strategische Diskussionen eingebunden zu werden und potenzielle Partnerschaften entlang der Lieferkette auszuloten.

Der Vorsitzende von Fairchild Gold, Nikolas Perrault, verweist in der Mitteilung insbesondere auf die Verbindung des Forums zu DARPA, einer Forschungsagentur des US-Verteidigungsministeriums, und den dort entwickelten technologischen Lösungen für den Rohstoff- und Bergbausektor. Zugleich sehe das Unternehmen Vorteile durch den direkten Austausch mit Regierungen und Nichtregierungsorganisationen. Nach Unternehmensangaben soll die Mitgliedschaft helfen, die eigenen Projekte im Kontext der US-Strategie zur Sicherung kritischer Rohstoffe zu positionieren.

Auch seitens des Critical Minerals Forum wird die Aufnahme von Fairchild Gold als Baustein in einem breiteren Ansatz zur Stärkung der Versorgungssicherheit bewertet. Präsident Rob Stayer unterstreicht, Ziel des Forums sei es, führende Unternehmen aus der Rohstoffkette zusammenzubringen, um widerstandsfähige und nachvollziehbare Lieferketten aufzubauen. Der Beitritt von Fairchild Gold spiegele die wachsende Dynamik wider, mit der die USA und verbündete Staaten ihre heimische Rohstoffbasis und innovative Ansätze in der Rohstoffentwicklung ausbauen wollen.

Strategische Vorteile für Fairchild Gold: Zugang zu Politik, Daten und Kapital

Für Fairchild Gold soll die Mitgliedschaft im Critical Minerals Forum mehrere Ebenen abdecken. Auf politischer Seite sieht das Unternehmen die Möglichkeit, sich direkt mit US-Bundesbehörden und politischen Entscheidungsträgern auszutauschen, die an Strategien zu kritischen Rohstoffen arbeiten. Dazu zählen unter anderem Beteiligungen an Szenarioplanungen und regulatorischen Diskussionen, in denen die Rahmenbedingungen für künftige Projekte festgelegt werden.

Ein weiterer Baustein ist der Zugang zu Datensätzen und Marktmodellen aus der DARPA-unterstützten OPEN-Initiative. Diese Analysen sollen Kosten-, Preis-, Angebots- und Nachfrageprognosen mit einer hohen regionalen Auflösung liefern. Für Fairchild Gold sind solche Informationen relevant, um die eigenen Kupfer- und Goldprojekte in Nevada unter verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Szenarien zu bewerten und potenzielle Partnerschaften zu strukturieren.

Darüber hinaus verweist das Unternehmen auf die Funktion des Forums als Projektplattform. Über ein sogenanntes Clearinghouse werden Projekte der Mitglieder mit spezialisierten Investoren zusammengebracht, die ihr Kapital gezielt in die Entwicklung von Lieferketten kritischer Rohstoffe in den USA und verbündeten Staaten lenken wollen. Fairchild Gold verspricht sich davon, seine Projekte und Entwicklungsphasen strukturiert präsentieren zu können und mit Akteuren aus nachgelagerten Industrien in Kontakt zu treten, die ein Interesse an langfristiger Rohstoffsicherung haben.

Die Einbindung in das Netzwerk des Critical Minerals Forum eröffnet Fairchild Gold zugleich Perspektiven im Bereich der Lieferkettenintegration. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette lassen sich potenzielle Kooperationsmodelle identifizieren, etwa in der Verarbeitung, der Abnahme von Metallen oder in der gemeinsamen Planung von Infrastruktur. Für ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich in einem frühen bis mittleren Projektstadium bewegt, kann eine solche Einbindung in ein größeres Industrienetzwerk wesentlich sein, um Projekte über die reinen Explorationsphasen hinaus voranzutreiben.

Fairchild Gold: Kupfer- und Goldprojekte in Nevada als Basis der Strategie

Die Positionierung im Critical Minerals Forum baut auf dem bestehenden Projektportfolio von Fairchild Gold in Nevada auf. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Kupfer- und Goldprojekten in bergbaufreundlichen Regionen Nordamerikas, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem US-Bundesstaat Nevada. Ziel ist es, Gebiete mit aus geologischer Sicht attraktivem Ressourcenpotenzial zu identifizieren und weiterzuentwickeln.

Die Projektbasis besteht aktuell aus einem Dreiklang von Liegenschaften. Flaggschiff des Portfolios ist das Projekt Nevada Titan im historischen Goodsprings Mining District, einer Region mit früheren Abbaustellen für hochgradige Kupfer-, Gold- und Platingruppenmetallvererzungen. In jüngerer Zeit rückte Nevada Titan zudem durch Hinweise auf oberflächennahe Antimon- und Kobaltvererzung in den Fokus, beides Metalle, die in vielen Strategiepapiere als kritische Rohstoffe geführt werden und in Anwendungen von Batterien über Legierungen bis hin zu Spezialchemie zum Einsatz kommen.

Ergänzt wird das Portfolio durch ein Memorandum of Understanding zur Übernahme des Goldprojekts Golden Arrow in der Walker Lane Shear Zone, einem strukturell kontrollierten Goldgürtel im Westen Nevadas. Das Gebiet umfasst die beiden Hauptzonen Gold Coin und Hidden Hill und verfügt über eine in einem NI 43-101-konformen Bericht beschriebene Ressourcenschätzung, die von Mine Development Associates erstellt wurde. Golden Arrow bietet Fairchild Gold damit bereits definierte Goldressourcen, auf deren Grundlage weitere Explorations- und Entwicklungsprogramme aufgebaut werden können.

Als drittes Projekt nennt das Unternehmen Carlin Queen, ein fortgeschrittenes Gold-Silber-Projekt an der Schnittstelle der Carlin- und Midas-Hollister-Goldtrends. Diese beiden Trends gehören zu den produktivsten Goldgürteln in Nevada. Carlin Queen ist durch frühere Arbeiten vorerfasst und bietet Fairchild Gold eine zusätzliche Projektbasis im Umfeld bestehender Goldinfrastruktur.

Fairchild Gold verweist darauf, dass das Unternehmen bei allen drei Projekten die vorhandene geologische und bergbauliche Infrastruktur in Nevada nutzt, um Exploration und Projektentwicklung voranzutreiben. In Verbindung mit der nun erfolgten Aufnahme in das Critical Minerals Forum erhält die Gesellschaft eine Plattform, auf der sich die strategische Ausrichtung – Kupfer, Gold und andere kritische Metalle aus US-Liegenschaften – in einem größeren, industrie- und politiknahen Kontext wiederfindet.

