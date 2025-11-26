Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hält an Jahreszielen fest
- Aroundtown erreicht 886 Mio. Euro Nettomieteinnahmen.
- Mietwachstum von 3,1 % trotz Immobilienverkäufen.
- Gewinn steigt auf 882 Mio. Euro nach Verlust im Vorjahr.
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Aroundtown sieht sich nach drei Quartalen auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen. In den ersten neun Monaten konnte der Gewerbeimmobilien-Spezialist seine Nettomieteinnahmen trotz des Verkaufs von Immobilien auf 886 Millionen Euro in etwa stabil halten. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Mietwachstum von 3,1 Prozent, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich profitierte Aroundtown insbesondere von Bewertungseffekten, die bereits aus dem ersten Halbjahr stammen: Dadurch schwoll der Gewinn auch für die ersten neun Monaten auf gut 882 Millionen Euro an. Im Vorjahr hatte Aroundtown noch wegen Wertberichtigungen im Immobilienportfolio einen Verlust von 154 Millionen Euro erzielt.
Für das Gesamtjahr kalkuliert das Management jedoch weiterhin mit einem Rückgang beim operativen Ergebnis (FFO 1) auf 280 Millionen bis 310 Millionen Euro. Nach drei Quartalen ist hier ein Wert von 221 Millionen Euro erreicht, nach 236 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,209 auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 07:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +4,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,92 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,1250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -38,56 %/+22,89 % bedeutet.
Letzte Hoffnung auf Kurssteigerungen in 25, nächsten Mittwoch die AT Zahlen ,wenn nicht,dann im 1. Quartal 26
Wow, sie haben 640 qm Bürofläche in Neu-Isenburg vermietet, die Meldung dazu ist umfangreicher als die qm. ....ist ja so ziemlich bissi mehr Fläche als ne gute Penthouse Wohnung in Frankfurt über 2 Etagen. ..bei einem Mrd. Immo-Konzern im MDax würde ich mir substantiellere Meldungen wünschen über Käufe, Verkäufe und Deals ab 10 oder 20 Mio. aufwärts..und nicht son Kinderkram / Pesnuts
Das sind 4,5 cents, die Aktie sollte hüpfen vor Freude.
Die neue Perpetuals Anleihe wird um 200 auf 700 Mio erhöht. Die gesamten Perpetuals verringern sich durch 1,2 Mrd Rückkäufe um 500 Mio auf ca 4 Mrd.
Ein Riesenerfolg des Kapitalmanagements.
Gratuliere dem Management für die gute Arbeit.