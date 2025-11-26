    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGivaudan AktievorwärtsNachrichten zu Givaudan
    JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti drückte den Aktien des Schweizer Aromenherstellers am Dienstagabend im Rahmen ihres Jahresausblicks für die europäische Konsumgüterbranche allerdings den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf und signalisiert damit zunächst Kursskepsis. Sie ist zwar grundsätzlich optimistisch für die Zutatenhersteller, sie dürften allerdings einen schwachen Jahresstart erwischen. Der für Givaudan wichtige Nahrungsmittelsektor dürfte unter Volumenschwäche und Preisdeflation leiden./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 3.595EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.




