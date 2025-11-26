ANALYSE-FLASH
JPMorgan dreht Henkel von 'Overweight' auf 'Underweight'
- JPMorgan senkt Henkel-Kursziel auf 65 Euro.
- Einstufung von "Overweight" auf "Underweight" geändert.
- Analystin sieht Preisdruck bei Haushaltsreinigern.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung der Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Im Haushaltsreiniger-Segment befürchtet sie Preisdruck./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 69,59 auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 07:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +0,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,29 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -5,77 %/+23,22 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Er knobelt eben schon zu lange bei Henkel. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Frau Bagel-Trah wird von der Realität eingeholt werden. Die Wirtschaft in den USA wird anziehen, deren Unternehmen entsprechend erfolgreich sein. Hinzu kommen die Zölle aus der EU. Die links-grüne Phrasen werden nicht nur dort unpopulär werden, sondern auch hier in der EU. Vor allem bei der Bevölkerung, die ja besonders von dem Klimawahnsinn betroffen sind. Die Inflation hat mächtig angezogen. Es ist schon Wahnsinn was eine große Packung Persil im Supermarkt kostet, unter 20 € kommt man da nicht mehr weg.