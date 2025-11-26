HP schockt mit mauer Gewinnprognose und Stellenabbau – Aktie crasht nachbörslich

HP-Chef Enrique Lores begründet die Einschnitte damit, dass das Unternehmen sich in einem zunehmend kompetitiven Markt neu aufstellen müsse. Durch den Einsatz von KI in Bereichen wie Produktentwicklung, Vertrieb, Kundenservice und Produktion will HP jährlich eine Milliarde US-Dollar einsparen. Allerdings schlagen die Maßnahmen selbst zunächst teuer zu Buche: Die Umstrukturierung verursacht Kosten von rund 650 Millionen US-Dollar, davon rund 250 Millionen im laufenden Geschäftsjahr.

HP startet mit einem deutlichen Dämpfer ins neue Geschäftsjahr. Der US-Konzern rechnet mit einem Gewinn, der deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurückbleibt, und kündigt gleichzeitig ein neues, umfangreiches Sparprogramm an. Bis zum Geschäftsjahr 2028 sollen weltweit 4.000 bis 6.000 Stellen wegfallen. Der Konzern setzt dabei verstärkt auf Automatisierung und KI-gestützte Prozesse.

Die neue Prognose sorgt bei Anlegern für Ernüchterung. Für das Gesamtjahr peilt HP einen bereinigten Gewinn zwischen 2,90 und 3,20 US-Dollar je Aktie an, was deutlich unter den im Markt erwarteten 3,32 US-Dollar liegt. Auch die kurzfristige Aussicht trübt sich ein. Für das laufende erste Geschäftsquartal stellt HP 73 bis 81 Cent je Aktie in Aussicht. Hauptgrund hierfür sind die stark gestiegenen Preise für Speicherchips, welche die eigentlich wieder anziehende PC-Nachfrage belasten.

Im vierten Geschäftsquartal, das am 31. Oktober endete, konnte Dell leichte Erfolge verbuchen: der Umsatz stieg um 4,2 Prozent auf 14,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn ohne Sonderposten belief sich auf 93 Cent pro Aktie. Analysten hatten im Durchschnitt einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 92 Cent bei einem Umsatz von 14,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

HP versucht bereits seit Jahren, die Kosten zu senken und gleichzeitig weniger abhängig von China zu werden, um Zölle zu umgehen. Doch nun sorgt der globale KI-Boom paradoxerweise für neue Herausforderungen: Die hohe Nachfrage nach Speicherchips treibt die Kosten schneller nach oben, als HP die Preise anpassen kann. Der Konzern reagiert mit Effizienzmaßnahmen, reduziert die Speicherausstattung bei weniger anspruchsvollen Modellen und sucht aktiv nach zusätzlichen Zulieferern.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE verlor die Aktie mehr als fünf Prozent und fiel auf 23,06 US-Dollar.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



