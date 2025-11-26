Cathie Wood greift zu: Ark Invest kauft über 400.000 CoreWeave-Aktien

Nach einem massiven Kursrückgang von rund 45 Prozent in nur einem Monat hat Starinvestorin Cathie Wood mit ihrem Fondsanbieter Ark Invest erneut zugeschlagen. Laut Handelsdaten vom Montag erwarb das Unternehmen insgesamt 437.345 Aktien des angeschlagenen KI-Cloudunternehmens CoreWeave .

Die Käufe erfolgten über zwei aktiv ETFs von Ark Invest. Der Großteil der Transaktion entfiel auf den ARK Innovation ETF (ARKK), der 396.178 CoreWeave-Aktien erwarb. Nach dem Zukauf beläuft sich der Marktwert der CoreWeave-Position im Fonds auf rund 52,43 Millionen US-Dollar, womit die Aktie nun 0,70 Prozent des Gesamtportfolios ausmacht. CoreWeave rangiert damit auf Platz 41 unter den größten Positionen von ARKK.

Auch der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) beteiligte sich an der Aufstockung. Der Fonds erwarb 41.167 Aktien, wodurch sich sein Engagement in CoreWeave auf etwa 35,75 Millionen US-Dollar erhöhte. Mit einer Gewichtung von 1,71 Prozent ist CoreWeave nun die 19.-größte Position im Fonds.

Mutiger Konter gegen den Markttrend

Die jüngsten Käufe kommen zu einem Zeitpunkt, an dem viele Anleger angesichts der hohen Bewertung von KI-Aktien vorsichtiger geworden sind. CoreWeave hatte in den vergangenen Wochen unter deutlichen Abgaben gelitten, nachdem Investoren ihre Gewinne aus der vorherigen Rallye realisierten. Dennoch sieht Wood in der jüngsten Schwäche eine Kaufgelegenheit.

Starke Jahresbilanz trotz Rücksetzer

Trotz des Einbruchs im November bleibt die Gesamtperformance von CoreWeave beeindruckend. Seit Jahresbeginn legte die Aktie um 88,7 Prozent zu. Auch die beiden Ark-Fonds zeigen eine starke Entwicklung: Der ARK Innovation ETF notiert 35,2 Prozent im Plus, während der ARK Next Generation Internet ETF sogar 36,2 Prozent zulegen konnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



