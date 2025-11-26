    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoreWeave Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu CoreWeave Registered (A)

    Nach Kurssturz

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cathie Wood greift zu: Ark Invest kauft über 400.000 CoreWeave-Aktien

    Cathie Wood nutzt den Absturz von CoreWeave als Chance und wettet mit neuen Käufen auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz.

    Für Sie zusammengefasst
    • Cathie Wood kauft 437.345 CoreWeave-Aktien hinzu.
    • ARK Innovation ETF investiert 52,43 Mio. USD in CoreWeave.
    • CoreWeave-Aktie 2023 um 88,7% gestiegen trotz Rückgang.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Nach Kurssturz - Cathie Wood greift zu: Ark Invest kauft über 400.000 CoreWeave-Aktien
    Foto: Dall-E

    Nach einem massiven Kursrückgang von rund 45 Prozent in nur einem Monat hat Starinvestorin Cathie Wood mit ihrem Fondsanbieter Ark Invest erneut zugeschlagen. Laut Handelsdaten vom Montag erwarb das Unternehmen insgesamt 437.345 Aktien des angeschlagenen KI-Cloudunternehmens CoreWeave.

    Ark Invest setzt auf Erholung bei CoreWeave

    Die Käufe erfolgten über zwei aktiv ETFs von Ark Invest. Der Großteil der Transaktion entfiel auf den ARK Innovation ETF (ARKK), der 396.178 CoreWeave-Aktien erwarb. Nach dem Zukauf beläuft sich der Marktwert der CoreWeave-Position im Fonds auf rund 52,43 Millionen US-Dollar, womit die Aktie nun 0,70 Prozent des Gesamtportfolios ausmacht. CoreWeave rangiert damit auf Platz 41 unter den größten Positionen von ARKK.

    Auch der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) beteiligte sich an der Aufstockung. Der Fonds erwarb 41.167 Aktien, wodurch sich sein Engagement in CoreWeave auf etwa 35,75 Millionen US-Dollar erhöhte. Mit einer Gewichtung von 1,71 Prozent ist CoreWeave nun die 19.-größte Position im Fonds.

    Mutiger Konter gegen den Markttrend

    Die jüngsten Käufe kommen zu einem Zeitpunkt, an dem viele Anleger angesichts der hohen Bewertung von KI-Aktien vorsichtiger geworden sind. CoreWeave hatte in den vergangenen Wochen unter deutlichen Abgaben gelitten, nachdem Investoren ihre Gewinne aus der vorherigen Rallye realisierten. Dennoch sieht Wood in der jüngsten Schwäche eine Kaufgelegenheit.

     

    Starke Jahresbilanz trotz Rücksetzer

    Trotz des Einbruchs im November bleibt die Gesamtperformance von CoreWeave beeindruckend. Seit Jahresbeginn legte die Aktie um 88,7 Prozent zu. Auch die beiden Ark-Fonds zeigen eine starke Entwicklung: Der ARK Innovation ETF notiert 35,2 Prozent im Plus, während der ARK Next Generation Internet ETF sogar 36,2 Prozent zulegen konnte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach Kurssturz Cathie Wood greift zu: Ark Invest kauft über 400.000 CoreWeave-Aktien Cathie Wood nutzt den Absturz von CoreWeave als Chance und wettet mit neuen Käufen auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz.