    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen mit leichten Kursverlusten.
    • Euro-Bund-Future fällt um 0,06 Prozent auf 128,99.
    • Rendite zehnjähriger Anleihe bei 2,67 Prozent.
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Morgen um 0,06 Prozent auf 128,99 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.

    Das technische Bild beim Bund-Future ist aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) weiterhin uneindeutig. Impulse könnten im Tagesverlauf Konjunkturdaten liefern. Vor allem US-Daten seien von Interesse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liefern dabei einen Eindruck zur Lage am Arbeitsmarkt. Zudem wird der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Diese liefern Hinweise auf die Investitionsneigung der Unternehmen und auf die Ausgabenbereitschaft der Konsumenten in den USA.

    Mit schwachen US-Konjunkturdaten am Vortag hatte sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank noch im Dezember zuletzt wieder verstärkt./jha/stk





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Leichte Kursverluste Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Morgen um 0,06 Prozent auf 128,99 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent. …