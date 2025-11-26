Nexus Uranium: Neuer Top-Player im führenden US-Atomverband
Nexus Uranium stärkt seine Rolle im US-Uransektor: Als neues SDMIA-Mitglied setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolle Exploration und effiziente ISR-Förderung in South Dakota.
- Nexus Uranium Corp. ist nun Mitglied der "South Dakota Mineral Industries Association" (SDMIA), was die Uranexplorationsaktivitäten des Unternehmens in South Dakota unterstützt.
- Die Mitgliedschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die USA ihre inländischen Lieferketten für kritische Mineralien, insbesondere Uran, stärken wollen.
- CEO Jeremy Poirier betont die Verpflichtung zu verantwortungsvoller Mineralerschließung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern in South Dakota.
- Nexus Uranium besitzt fünf Uranprojekte in den USA und hat kürzlich mit Basin Uranium Corp. fusioniert, um ein konsolidiertes Portfolio zu schaffen.
- Das Unternehmen fokussiert sich auf das umweltfreundliche "In-Situ-Recovery-Verfahren" (ISR) zur Uranförderung, das geringere Umweltbelastungen und schnellere Genehmigungszeiten verspricht.
- Nexus Uranium plant, sich für das US-weite "FAST-41-Programm" zu qualifizieren, um Genehmigungsprozesse für Infrastrukturprojekte zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern.
