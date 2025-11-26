    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNexus Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Nexus Uranium
    Nexus Uranium: Neuer Top-Player im führenden US-Atomverband

    Nexus Uranium stärkt seine Rolle im US-Uransektor: Als neues SDMIA-Mitglied setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolle Exploration und effiziente ISR-Förderung in South Dakota.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Nexus Uranium Corp. ist nun Mitglied der "South Dakota Mineral Industries Association" (SDMIA), was die Uranexplorationsaktivitäten des Unternehmens in South Dakota unterstützt.
    • Die Mitgliedschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die USA ihre inländischen Lieferketten für kritische Mineralien, insbesondere Uran, stärken wollen.
    • CEO Jeremy Poirier betont die Verpflichtung zu verantwortungsvoller Mineralerschließung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern in South Dakota.
    • Nexus Uranium besitzt fünf Uranprojekte in den USA und hat kürzlich mit Basin Uranium Corp. fusioniert, um ein konsolidiertes Portfolio zu schaffen.
    • Das Unternehmen fokussiert sich auf das umweltfreundliche "In-Situ-Recovery-Verfahren" (ISR) zur Uranförderung, das geringere Umweltbelastungen und schnellere Genehmigungszeiten verspricht.
    • Nexus Uranium plant, sich für das US-weite "FAST-41-Programm" zu qualifizieren, um Genehmigungsprozesse für Infrastrukturprojekte zu beschleunigen und die Effizienz zu steigern.

    Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,6600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,38 % im Plus.


