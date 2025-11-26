Almonty Industries, ABO Energy & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|ABO Energy
|+9,26 %
|Erneuerbare Energien
|🥈
|Sunrise Energy Metals
|+4,92 %
|Rohstoffe
|🥉
|DeFi Technologies
|+4,70 %
|Finanzdienstleistungen
|🟥
|Pony AI (A)
|-8,08 %
|Fahrzeugindustrie
|🟥
|Kioxia Holdings Corporation
|-10,77 %
|Hardware
|🟥
|Nutanix Registered (A)
|-16,54 %
|Informationstechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|ABO Energy
|Erneuerbare Energien
|🥈
|Highland Critical Minerals
|Rohstoffe
|🥉
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|Xiaomi
|Hardware
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|European Lithium
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|68
|Rohstoffe
|🥈
|InnoCan Pharma Corporation
|58
|Pharmaindustrie
|🥉
|Rheinmetall
|54
|Maschinenbau
|Tesla
|52
|Fahrzeugindustrie
|Silber
|51
|Rohstoffe
|DroneShield
|50
|Sonstige Technologie
ABO Energy
Platz 1
Sunrise Energy Metals
Platz 2
DeFi Technologies
Platz 3
Pony AI (A)
Platz 4
Kioxia Holdings Corporation
Platz 5
Nutanix Registered (A)
Platz 6
ABO Energy
Platz 7
Highland Critical Minerals
Platz 8
DeFi Technologies
Platz 9
Xiaomi
Platz 10
DroneShield
Platz 11
European Lithium
Platz 12
Almonty Industries
Platz 13
InnoCan Pharma Corporation
Platz 14
Rheinmetall
Platz 15
Tesla
Platz 16
Silber
Platz 17
DroneShield
Platz 18
