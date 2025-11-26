Anleger verlieren Vertrauen

So kam es, wie es kommen musste. Nach der letzten technischen Besprechung zu NVIDIA vom 18. November 2015 wurde auf einen drohenden Trendbruch hingewiesen, der nun auf Tagesbasis eingetreten ist. Dies birgt jetzt unmittelbare Abwärtsrisiken zunächst in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 161,54 US-Dollar und darunter auf das Niveau von 153,36 US-Dollar, was dem Doppelhoch aus 2024/2025 entspricht und sich für ein Engagement auf der Verkäuferseite bestens anbietet. Sollte entgegen den Erwartungen ein Kurssprung über 196,00 US-Dollar bei NVIDIA gelingen, würde dies einen Test des bisherigen Rekordhochs bei 212,19 US-Dollar ermöglichen. Angesichts des aktuellen Abwärtsdrucks und dem Strukturwandel im KI-Sektor kann derzeit von einem solchen Szenario nicht ausgegangen werden.

Während NVIDIA im KI-Sektor auf Graphic Processing Units (GPUs) setzt, die mehrere Berechnungen zeitgleich vollziehen sowie Daten intern hin und her schieben und dadurch einen erhöhten Stromverbrauch aufweisen, wartet der Suchmaschinenbetreiber Alphabet mit einer in Eigenregie entwickelten Tensor Processing Unit (TPU) auf. Dabei wird die notwendige Rechenleistung auf ein Minimum reduziert, was sich in einem deutlich geringeren Stromverbrauch und letztendlich Preis bei der kapitalintensiven Ausstattung von Rechenzentren bemerkbar macht. Damit begeht der Internetkonzern einen Frontalangriff auf den bisherigen Platzhirsch NVIDIA, Investoren fliehen aus der Aktie. Das bisherige Chipgeschäft von Alphabet wird auf mehr als 700 Mrd. US-Dollar geschätzt, dies entspricht circa 60 Dollar je Aktie und könnte in Zukunft noch sehr viel höher ausfallen.

Trading-Strategie:

1. Neue Short-Position unter 169,50 US-Dollar eröffnen , Stopp über 187,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 161,57 / 152,89 US-Dollar - sonst Gewinne sichern!

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU002E Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,80 - 1,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 153,9774 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 153,9774 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 174,40 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,47 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5SV4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,69 - 1,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 194,3513 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 194,3513 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 174,40 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 153,36 US-Dollar Hebel: 8,88 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

