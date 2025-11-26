    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber explodiert plus +1,06 % auf 51,97 USD

    Silberpreis legt +1,06 % zu und erreicht 51,97 USD. Die Rally beschleunigt sich.

    Silberpreis - Silber explodiert plus +1,06 % auf 51,97 USD
    Foto:
    Silber steigt innerhalb von 24 Stunden um +1,06 % auf 51,97USD. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,38 %
    1 Monat +5,80 %
    3 Monate +32,40 %
    1 Jahr +69,44 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 30,67106USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 51,97USD ein Wert von 16.944,0USD geworden – ein Gewinn von +69,44 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, trotz der jüngsten Volatilität. Die Diskussionen betonen Silber als Wertaufbewahrung und industrielles Gut, was auf eine positive Preisentwicklung hindeutet. Die Unsicherheit über die Verfügbarkeit und die steigende industrielle Nachfrage könnten die Preise weiter ansteigen lassen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    +1,05 %
    +1,38 %
    +5,80 %
    +32,40 %
    +69,44 %
    +139,41 %
    +119,64 %
    +262,39 %
    +218,74 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Silberpreis Silber explodiert plus +1,06 % auf 51,97 USD Silberpreis legt +1,06 % zu und erreicht 51,97 USD. Die Rally beschleunigt sich.