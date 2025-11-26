Squeeze an den Silber-Terminmärkten! Die Profiteure des Kaufrauschs sind First Majestic, Endeavour Silver, Coeur Mining, Aftermath und Magma Silver

So schnell kann´s gehen! Nach einer kurzen Korrektur stieg der aktuell sehr volatile Silberpreis wieder schnell auf die Marke von 51,50 USD. Wenn man auf Händler hört, so beginnt hier die Schmerzgrenze. Denn Termin-Spekulanten hatten gehofft, ihre Short-Positionen zum nahenden Settlement-Termin am 28.November noch günstig schließen zu können. Weit gefehlt, bei 48,50 USD war der jüngste Rücksetzer schon wieder beendet. Die Krux: Derzeit ist es kaum möglich, physisches Silber in ausreichender Menge zu beschaffen, um die vielen Derivate-Geschäfte zu decken. Dies führt zu ungewöhnlichen Verhaltensweisen auf dem Markt. China hatte im September durch Anlieferungen per Flugzeug schon eine Katastrophe verhindert. Darauf lässt sich aber nicht immer hoffen. Die Folge ist ein Spotpreis mit einer fast parabolischen Entwicklung. Wo sollten Langfristinvestoren und spekulative Anleger nun hellhörig werden?

Der Unterschied zwischen Papier-Silber und physischer Ware

Wahnsinn – wer hätte das gedacht! Silber erreichte Anfang Oktober 2025 erstmals seit 1980 die Marke von 50 USD pro Unze, was auf eine deutliche Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage zurückzuführen ist. Im Gegensatz zur damaligen Blase um die Hunts, die den Silbermarkt defacto leer kauften, basiert die Rally heute auf einem globalen strukturellen Defizit, das neben industrieller Nachfrage auch durch geopolitische Spannungen, steigende Staatsverschuldung und einen schwachen US-Dollar getrieben wird. Die physische Verfügbarkeit von Silber ist wegen zu niedriger Förderleistung weltweit rückläufig, insbesondere an der London Metals Exchange (LME) sind die Lagerbestände seit 2021 um ein Drittel gesunken, während ETFs den frei verfügbaren Bestand um über 75% reduzierten.

Dies führt in erratischen Marktbewegungen zu steigenden Leihzinsen und Spreads, die den Handel erschweren. Silber wird heute zunehmend als strategischer Rohstoff für Solarenergie, Halbleiter und Elektromobilität sowie als sicherer Hafen gesucht, während neue Bergbauprojekte nur schleppend starten. Aufgrund gestiegener Preise sind Arbitrage-Transporte von Silberbarren zwischen Chicago und London üblich geworden. Experten erwarten realistische Preisziele von 35 bis 50 USD in 2025, langfristig werden bis 100 bis 200 USD für möglich gehalten. Extreme Prognosen, wie die von Robert Kiyosakis mit seinem 500-USD-Mondpreis-Ziel, bleiben Außenseiter.