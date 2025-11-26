Nota AI und Samsung bündeln Kräfte für schnellere Exynos-KI
Nota AI und Samsung bündeln ihre Kräfte: Gemeinsam treiben sie Exynos AI voran, stärken On-Device-KI auf Smartphones und ebnen den Weg für globale Expansion.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Nota AI hat eine Technologiekooperationsvereinbarung mit Samsung Electronics zur Optimierung von Exynos AI unterzeichnet.
- Die Optimierungstechnologie von Nota AI wurde in das Exynos AI Studio integriert, was die Effizienz bei der Modellentwicklung für On-Device-KI verbessert.
- Nota AI stellt die Kerntechnologie für Samsungs Toolchain zur Optimierung von KI-Modellen, Exynos AI Studio, bereit.
- Die Integration der Technologie ermöglicht ein leistungsfähigeres On-Device-KI-Erlebnis auf Smartphones ohne Cloud-Verbindung.
- Nota AI plant, das durch den Börsengang gewonnene Kapital für die Expansion in globale Märkte wie Nordamerika, Europa und den Nahen Osten zu nutzen.
- Die Zusammenarbeit mit Samsung stellt einen wichtigen Meilenstein dar und bestätigt die technologische Führungsposition von Nota AI.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.