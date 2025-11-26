    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nota AI und Samsung bündeln Kräfte für schnellere Exynos-KI

    Nota AI und Samsung bündeln ihre Kräfte: Gemeinsam treiben sie Exynos AI voran, stärken On-Device-KI auf Smartphones und ebnen den Weg für globale Expansion.

    Nota AI und Samsung bündeln Kräfte für schnellere Exynos-KI
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Nota AI hat eine Technologiekooperationsvereinbarung mit Samsung Electronics zur Optimierung von Exynos AI unterzeichnet.
    • Die Optimierungstechnologie von Nota AI wurde in das Exynos AI Studio integriert, was die Effizienz bei der Modellentwicklung für On-Device-KI verbessert.
    • Nota AI stellt die Kerntechnologie für Samsungs Toolchain zur Optimierung von KI-Modellen, Exynos AI Studio, bereit.
    • Die Integration der Technologie ermöglicht ein leistungsfähigeres On-Device-KI-Erlebnis auf Smartphones ohne Cloud-Verbindung.
    • Nota AI plant, das durch den Börsengang gewonnene Kapital für die Expansion in globale Märkte wie Nordamerika, Europa und den Nahen Osten zu nutzen.
    • Die Zusammenarbeit mit Samsung stellt einen wichtigen Meilenstein dar und bestätigt die technologische Führungsposition von Nota AI.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Nota AI und Samsung bündeln Kräfte für schnellere Exynos-KI Nota AI und Samsung bündeln ihre Kräfte: Gemeinsam treiben sie Exynos AI voran, stärken On-Device-KI auf Smartphones und ebnen den Weg für globale Expansion.