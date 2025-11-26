    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinne erwartet - Ukraine-Hoffnungen und US-Vorgaben

    Für Sie zusammengefasst
    • Hoffnung auf Kriegsende stützt deutschen Aktienmarkt.
    • Dax über 200-Tage-Linie, positive Marktstimmung.
    • Aroundtown und Continental im Anlegerfokus, Henkel unter Druck.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Gewinne erwartet - Ukraine-Hoffnungen und US-Vorgaben
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie der anhaltenden Erholung der US-Börsen dürfte der deutsche Aktienmarkt sich zur Wochenmitte weiter erholen. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden sie jetzt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Fortschritte in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Dabei seien die Aktienmärkte erstaunlich schnell optimistisch geworden.

    Der X-Dax signalisierte für den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,7 Prozent auf 23.634 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Mittwochmorgen ähnlich höher erwartet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.137,00€
    Basispreis
    15,62
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.120,00€
    Basispreis
    16,13
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Damit würde es der deutsche Leitindex über die 200-Tage-Linie bei 23.476 Punkte schaffen, die unter Investoren als längerfristiger Trendindikator gilt und in der Vorwoche erstmals seit April wieder unterschritten worden war.

    Aus Unternehmenssicht könnten die Aktien von Aroundtown im Anlegerfokus stehen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist sieht sich nach drei Quartalen auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen. In den ersten neun Monaten konnte Aroundtown seine Nettomieteinnahmen trotz des Verkaufs von Immobilien in etwa stabil halten.

    Einen Blick wert sein könnten auch die Aktien von Continental . Die US-Bank JPMorgan setzte die Papiere des Reifenkonzerns auf die "Analyst Focus List" und beließ die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro. Analyst Jose Asumendi sieht in Conti seinen Top-Reifenwert. Seit Mitte September habe sich die Aktie dank einer guten Geschäftsentwicklung in Europa und Preiserhöhungen in den USA deutlich besser entwickelt als die der Wettbewerber Michelin und Pirelli.

    Unter Druck stehen könnten die Titel von Henkel , nachdem JPMorgan sie von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 65 Euro gesenkt hatte. Analystin Celine Pannuti sieht in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche 2026 Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel besonders skeptisch, da sie in diesem Segment einen zunehmenden Preisdruck befürchtet. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate fielen Henkel zuletzt um 2,0 Prozent./edh/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 65,52 auf Tradegate (26. November 2025, 08:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um +3,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 4,92 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,1250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -36,31 %/+27,39 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Gewinne erwartet - Ukraine-Hoffnungen und US-Vorgaben Gestützt von der Hoffnung auf ein Kriegsende in der Ukraine sowie der anhaltenden Erholung der US-Börsen dürfte der deutsche Aktienmarkt sich zur Wochenmitte weiter erholen. "Viele, die zuletzt vergeblich nach Kaufargumenten gesucht haben, finden …