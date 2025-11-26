    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell
    UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3200 auf 3000 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Den Briten gehe im Sprint etwas die Luft aus, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstagnachmittag. Shell spiele weiter eine Rolle in jedem Energieportfolio. Nach ihrer guten Kursentwicklung seien die Aktien allerdings nicht mehr günstig und es kämen mittelfristig einige Herausforderungen auf den Konzern zu. In einem Marktabschwung hätte Shell aber die besten Defensivqualitäten./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:30 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:30 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 31,60EUR auf Tradegate (26. November 2025, 08:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Joshua Stone
    Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 32
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



