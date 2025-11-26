UBS stuft Shell (neu) auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell von 3200 auf 3000 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Den Briten gehe im Sprint etwas die Luft aus, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstagnachmittag. Shell spiele weiter eine Rolle in jedem Energieportfolio. Nach ihrer guten Kursentwicklung seien die Aktien allerdings nicht mehr günstig und es kämen mittelfristig einige Herausforderungen auf den Konzern zu. In einem Marktabschwung hätte Shell aber die besten Defensivqualitäten./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 31,60EUR auf Tradegate (26. November 2025, 08:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 32

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

