UBS stuft ENI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 15,50 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Eni sei einer der stärksten Energiewerte des laufenden Jahres, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstagnachmittag. Damit werde die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der Italiener honoriert. Das Wachstumsprofil gehöre zu den attraktivsten der Branche. Stone ist auch sehr optimistisch, was die Investitionen von Eni angeht. In Verbindung mit dem Umbau des Chemiebereichs dürften die Renditen enorm angetrieben werden. Damit sei der Weg geebnet für eine anhaltende Neubewertung./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 15,87EUR auf Tradegate (26. November 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.



