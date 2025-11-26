    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI
    UBS stuft ENI auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 15,50 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Eni sei einer der stärksten Energiewerte des laufenden Jahres, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstagnachmittag. Damit werde die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der Italiener honoriert. Das Wachstumsprofil gehöre zu den attraktivsten der Branche. Stone ist auch sehr optimistisch, was die Investitionen von Eni angeht. In Verbindung mit dem Umbau des Chemiebereichs dürften die Renditen enorm angetrieben werden. Damit sei der Weg geebnet für eine anhaltende Neubewertung./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:33 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 15,87EUR auf Tradegate (26. November 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Joshua Stone
    Analysiertes Unternehmen: ENI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 18
    Kursziel alt: 15,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


