Vom Sand zur Solar-Unabhängigkeit, Made in Brazil

Mit der Kontrolle über Santa Maria Eterna – einen der weltweit reinsten und größten Silicasand-Distrikte – und einer Solarglasfabrik, für die bereits eine vollständige Bankfähige Machbarkeitsstudie erstellt wird, steht Homerun im Zentrum einer globalen Solar-Investitionswelle im Volumen von fast einer halben Billion US-Dollar.

Diese seltene Kombination aus Größe, Reinheit und vertikaler Integration verschafft Homerun einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber Projekten in Australien, Kanada oder anderen Regionen, die mit höheren Verunreinigungen, komplexeren Genehmigungsverfahren und deutlich höheren CAPEX-Anforderungen konfrontiert sind.

Die weltweiten Investitionen in Elektrizität gehen in Richtung Solar: Die Ausgaben für emissionsarme Stromerzeugung haben sich in den vergangenen 5 Jahren nahezu verdoppelt – mit Solar-Photovoltaik als treibender Kraft. Bis Ende 2025 werden die Investitionen in Solar voraussichtlich rund 450 Milliarden USD erreichen und damit zur größten einzelnen Kategorie im gesamten Energiesektor aufsteigen – noch vor Stromnetzen, Windkraft und fossilen Energien. Brasilien zählt inzwischen zu den am schnellsten wachsenden Solarmärkten weltweit, rangiert heute auf Platz 6 bei der installierten Kapazität und verzeichnet ein jährliches Wachstum von 40%. Unterstützt von einem der weltweit förderlichsten regulatorischen Rahmenbedingungen positioniert sich Brasilien zunehmend nicht nur als führender Solarmarkt, sondern auch als zukünftiger Produktionsstandort. Investor-Fazit: Homerun ist exakt auf diese globalen und brasilianischen Trends ausgerichtet. Mit mehr als 200 Mio. Tonnen ultra-reinen Silicasand in Bahia und einer in Entwicklung befindlichen inländischen Solarglasfabrik ist Homerun optimal aufgestellt, um die entscheidenden Materialien für den weltweit – und in Brasilien – am schnellsten wachsenden Energiesektor zu liefern. Die globale Energiewende beschleunigt sich – und Solarenergie führt diesen Wandel an. Im Jahr 2025 werden die weltweiten Investitionen im Solarsektor voraussichtlich über 450 Milliarden USD liegen und damit zur größten einzelnen Kategorie der Stromerzeugungsinvestitionen weltweit werden.

Brasilien hat sich als einer der am schnellsten wachsenden Solarmärkte der Welt etabliert. Bereits heute zählt das Land zu den größten Solarnationen weltweit, verzeichnete 2024 ein Wachstum von 40% und verfügt über 113 GW an Projekten in der Vorbauphase – weltweit nur von China übertroffen. Doch trotz dieses Booms importiert Brasilien weiterhin nahezu alle Solarmodule – einschließlich des Glases.

Homerun ändert das.

Mit der Konsolidierung und Sicherung der Kontrolle über den Santa Maria Eterna Silicasand-Distrikt – einer der größten und reinsten Silicaressourcen weltweit – und einer laufenden Machbarkeitsstudie für die Solarglasfabrik in Bahia legt Homerun das Fundament für Brasiliens Solar-Unabhängigkeit und positioniert sich als entscheidende Verbindung zwischen Geologie, Industriepolitik und Marktnachfrage.

Für Investoren ist die Botschaft klar: Brasiliens Solarboom braucht eine heimische Lieferkette – und Homerun verfügt über die Schlüsselressource und arbeitet strategisch am Aufbau der nachgelagerten Fabrik, um die Vision zu realisieren, die eine ganze Industrie tragen wird.

Die globale Solarkapazität dürfte sich – basierend auf den geplanten Projekten in der Pipeline – voraussichtlich verdreifachen. Homerun Resources Inc. hat entscheidende Schritte unternommen, um Brasiliens Solar-Lieferkette neu zu gestalten – mit Auswirkungen weit über die Landesgrenzen hinaus. In den vergangenen 10 Wochen hat das Unternehmen eine Reihe von Meilensteinen erreicht, die beschleunigte Dynamik und disziplinierte Umsetzung signalisieren:

In ihrer Gesamtheit schaffen diese Meilensteine ein bankfähiges Fundament, das erhebliche Projektfinanzierungen für Brasiliens erste inländische Solarglasfabrik ermöglichen kann. Sie belegen die Qualität der Ressource, die Marktakzeptanz, die technische Leistungsfähigkeit und die finanzielle Verpflichtung – die zentralen Kriterien für Banken, strategische Investoren und Entwicklungsinstitutionen.

Was einst ein Konzept im frühen Entwicklungsstadium war, entwickelt sich nun rasch zu einem strukturierten, finanzierungsreifen Industrieprojekt. Homerun hat die technischen Arbeiten, Partnerschaften, Kapitalressourcen und Abnahmekapazitäten zusammengeführt, die notwendig sind, um vom Planungsstadium in die Bauphase und schließlich in den vollindustriellen Betrieb überzugehen.

„Wir werden nicht zulassen, dass sich wiederholt, was im vergangenen Jahrhundert geschehen ist – dass Brasilien Rohstoffe exportiert und anschließend Produkte mit sehr hoher Wertschöpfung zurückkauft. Wir wollen Wertschöpfung in Brasilien schaffen.“ Luiz Inácio Lula da Silva, 39. Präsident Brasiliens

„Die Silica-Lagerstätte von Santa Maria Eterna ist das außergewöhnlichste Silicasand-Vorkommen der Welt. Glückwunsch an Homerun, als erstes Unternehmen seit 40 Jahren eine Strategie zu entwickeln, die Wertschöpfung direkt an der Lagerstätte zu erzielen, indem die Endanwendung an den Standort gebracht wird.“ Thibault Van Stratum, ehemaliger CEO von Sibelco Asia (www.sibelco.com)

Santa Maria Eterna ist außergewöhnlich

Im Jahr 2023 stellte ein Rockstone-Report erstmals die außergewöhnlichen Eigenschaften der Silicasande von Santa Maria Eterna heraus: Gemessene Gehalte mit durchschnittlich 99,88% SiO₂ und nur 48 ppm Fe, die durch einfaches Waschen und Reiben auf bis zu 2,4 ppm Fe reduziert werden können. Diese Reinheit ist nahezu unerreicht – und nicht länger theoretisch. Unabhängige Tests haben bestätigt, dass das Silica von Santa Maria Eterna Solarglas vollständig ohne den Zusatz von Antimonverbindungen herstellen kann. Eine derart hohe Reinheit erfüllt die weltweit strengsten Spezifikationen – ohne toxische Zusatzstoffe oder weitere Raffinationsschritte. Das Ergebnis ist ein deutlicher Umwelt-, Kosten- und Regulierungs­vorteil, der Homerun an die Spitze der nächsten Generation ESG-konformer Solarglasproduktion stellt. Zum Vergleich:

Viele Lagerstätten in Australien benötigen Säurelaugung, um überhaupt den Eisen-Grenzwert von ca. 120 ppm Fe für Solarglas zu erreichen – ein teurer und ökologisch belastender Prozess. Selbst dann muss dem Silica beim Schmelzen noch Antimon zugesetzt werden, um verbliebene Verunreinigungen zu entfernen.

zu erreichen – ein teurer und ökologisch belastender Prozess. Selbst dann muss dem Silica beim Schmelzen noch Antimon zugesetzt werden, um verbliebene Verunreinigungen zu entfernen. Einige Projekte in Kanada sehen sich aufgrund von Umwelt- und Kulturbedenken erheblichem Widerstand ausgesetzt; zudem erfordern die dortigen Verunreinigungsgrade chemische Verarbeitung, um Spezifikationen zu erreichen.

erheblichem Widerstand ausgesetzt; zudem erfordern die dortigen Verunreinigungsgrade chemische Verarbeitung, um Spezifikationen zu erreichen. Selbst der legendäre Spruce Pine Quartz District in North Carolina (USA), der ultra-hochreinen Quarz für die Halbleiterindustrie liefert, ist fest in der Hand weniger Unternehmen und nicht für die Solarglasversorgung ausgelegt.

Santa Maria Eterna ist anders. Es bietet mehr als 200 Mio. Tonnen außergewöhnlich reinen, homogenen Silicasandes in einem vollständig genehmigten Minendistrikt mit Nähe zu Tiefseehäfen und gut ausgebauter Infrastruktur. Das Ergebnis ist ein geologisches Erbe, das CAPEX (Vorab-Kapitalkosten) und OPEX (Betriebskosten) der nachgelagerten Verarbeitung drastisch reduziert und zugleich ESG-Grundsätzen entspricht – ein entscheidender Vorteil in der heutigen Finanzierungslandschaft und ein wesentlicher Differenzierungsfaktor für langfristige Investoren, die nachhaltiges Wachstum suchen.

Warum Distriktkonsolidierung entscheidend ist

Mit der jüngsten Vereinbarung zum Erwerb der Pedreiras-Konzession steht der gesamte Santa Maria Eterna Distrikt nun faktisch unter der Kontrolle von Homerun. Das geht weit über einen einfachen Landkauf hinaus:

Versorgungssicherheit: Die Konsolidierung eliminiert Wettbewerb im Distrikt und gewährleistet langfristige Rohstoffverfügbarkeit für Homeruns Solarglasfabrik.

Die Konsolidierung eliminiert Wettbewerb im Distrikt und gewährleistet langfristige Rohstoffverfügbarkeit für Homeruns Solarglasfabrik. Preisgestaltungsmacht: Ohne konkurrierende Betreiber im Distrikt kann Homerun Abnahmeverträge aus einer deutlich stärkeren Verhandlungsposition heraus abschließen.

Ohne konkurrierende Betreiber im Distrikt kann Homerun Abnahmeverträge aus einer deutlich stärkeren Verhandlungsposition heraus abschließen. Bankfähigkeit: Kreditgeber und staatliche Finanzierer wie die BNDES verlangen den Nachweis einer unterbrechungsfreien, großvolumigen Rohstoffversorgung, bevor sie sich an größeren CAPEX-Finanzierungen beteiligen. Die Distriktkonsolidierung liefert genau diese Sicherheit.

Homeruns Strategie war bemerkenswert kapitaleffizient: Die 3 CBPM-Pachtübernahmen – zusammen über 200 Mio. Tonnen Silicasand – wurden für lediglich 2,1 Mio. USD realisiert, ein Bruchteil des impliziten Wertes im Vergleich zu den jüngsten Downstream-Glaspreisen von 750 USD/t FOB, wie im neuesten Offtake-Update angekündigt.

Globale Solarstrom-Installationen (2024): China bleibt mit 888 GW installierter Kapazität und einem jährlichen Wachstum von 46% unangefochtener Spitzenreiter, gefolgt von den USA (177 GW) und Indien (97 GW). Doch der für Investoren wirklich entscheidende Punkt: Brasilien liegt inzwischen weltweit auf Platz 6 mit 53 GW installierter Leistung und einem bemerkenswerten Wachstum von 40%, dem schnellsten unter den großen Märkten. Investor-Fazit: Brasilien baut Solarenergie in einem der weltweit höchsten Tempos aus. Das Wachstum wird durch enorme Nachfrage, politische Anreize und einige der besten Solareinstrahlungswerte der Welt angetrieben. Da nahezu alle Solarmodule und Solarglas nach wie vor importiert werden, stellt Brasilien eine der größten unausgeschöpften Chancen für lokale Wertschöpfungsketten und industrielle Fertigung dar. Für Investoren ist Brasilien längst kein „aufstrebender Solarmarkt“ mehr – es ist ein Durchbruch-Markt, und Unternehmen wie Homerun sind ideal positioniert, dieses Wachstum mit inländischer Solarglasproduktion zu nutzen.

„Solar-Photovoltaik ist die am schnellsten wachsende Stromerzeugungsquelle der Welt. Brasilien ist eines der sonnigsten Länder des Planeten und hat eine einmalige Chance, zu einem globalen Führer in der Solar-Photovoltaik-Energie zu werden.“ (www.absolar.org.br/en/energia-solar-fv-english )

Offtakes: Der Schlüssel zur Finanzierung

Ebenso bedeutend ist Homeruns Erfolg bei der Sicherung von Abnahmevereinbarungen („offtakes“). Die jüngste Vereinbarung mit BRFV deckt – zusammen mit anderen angekündigten Deals – nahezu die gesamte Produktion der geplanten Solarglasfabrik in Belmonte ab. Das ist entscheidend, weil:

Bankfähige Machbarkeitsstudien (BFS; „Bankable Feasibility Studies“) darauf abzielen, sowohl die technische Machbarkeit als auch die Markt­nachfrage nachzuweisen. Durch den Vorverkauf von Kapazitäten an inländische Industriepartner kann Homerun die BFS deutlich entlasten.

darauf abzielen, sowohl die technische Machbarkeit als auch die Markt­nachfrage nachzuweisen. Durch den Vorverkauf von Kapazitäten an inländische Industriepartner kann Homerun die BFS deutlich entlasten. Projektfinanzierungen , von Geschäftsbanken bis hin zu Entwicklungsbanken wie der BNDES, erfordern klare Sichtbarkeit langfristiger Erlösströme, bevor Kapital freigegeben wird. Offtakes liefern genau diese kritische Sichtbarkeit.

, von Geschäftsbanken bis hin zu Entwicklungsbanken wie der BNDES, erfordern klare Sichtbarkeit langfristiger Erlösströme, bevor Kapital freigegeben wird. Offtakes liefern genau diese kritische Sichtbarkeit. Regierungsunterstützung: Brasiliens industriepolitischer Rahmen fördert die heimische Solarfertigung aktiv durch Importzölle und Kreditprogramme. Mit bestätigten Abnahmeverträgen ist Homerun perfekt auf die nationale Industrie­strategie ausgerichtet.

Kurz gesagt: Homerun fügt die Bausteine zusammen – Ressourcenkonsolidierung, Genehmigungen, Anlagen-Ingenieurswesen, Versorgung und Logistik sowie Offtakes. All dies sind zentrale BFS-Komponenten, die den Weg für die nächste Phase staatlich unterstützter und institutioneller Finanzierung freimachen.

„Der Ausbau der Solarenergie ist ein weltweites Phänomen: In den vergangenen 5 Jahren haben 99 Länder die von ihnen erzeugte Solarstrommenge verdoppelt. Der Großteil der globalen Solarstromerzeugung stammt inzwischen aus Nicht-OECD-Ländern... In Brasilien stieg die Solarstromproduktion im vergangenen Jahr um 23 TWh (+45%), nachdem sie 2023 bereits um 71% zugelegt hatte.“ (Ember, April 2025)

„2024 war ein weiteres Rekordjahr für Solarenergie: Sie stieg um 474 TWh auf ein neues Hoch von 2.131 TWh (+29%).“ (Ember, April 2025)

„China bleibt das Land mit dem größten Zuwachs an Solarstromerzeugung und legte um 250 TWh zu... Brasilien ist in kurzer Zeit zu einem der weltweit größten Solarmärkte geworden. Mit einem Anstieg der Solarstromerzeugung um 23 TWh (+45%) im Jahr 2024 war Brasilien bereits zum zweiten Jahr in Folge das Land mit dem dritthöchsten Wachstum.“ (Ember, April 2025)

Globaler Kontext: Homeruns Wettbewerbsvorteil

Während Australien und Kanada die Schlagzeilen im Bereich hochreiner Silica-Projekte dominieren, kämpfen beide Regionen mit Umweltwiderstand, langsamen Genehmigungsverfahren, höheren Verunreinigungen und deutlich höheren CAPEX-Anforderungen. Viele Projekte erfordern Säurelaugung, was ESG-Bedenken auslöst und die Verarbeitungskosten in den dreistelligen Millionenbereich treibt. Die Entwicklungszeiträume ziehen sich über viele Jahre, oft Jahrzehnte, bevor kommerzielle Einsatzbereitschaft erreicht wird. Im Gegensatz dazu bietet Homerun:

Eine riesige, konsolidierte Versorgungslage von über 200 Mio. Tonnen auf Distriktebene , bereits für den Abbau genehmigt.

, bereits für den Abbau genehmigt. Ultra-reinen Silicasand , dessen Verunreinigungen durch schonende Verfahren auf branchenführende Werte reduziert werden.

, dessen Verunreinigungen durch schonende Verfahren auf branchenführende Werte reduziert werden. Eine einzigartige chemische Zusammensetzung, die die Herstellung von Solarglas ohne Antimon ermöglicht – ein toxischer Zusatzstoff, der weltweit nach wie vor weit verbreitet ist. Ein bedeutender ESG-Vorteil.

– ein toxischer Zusatzstoff, der weltweit nach wie vor weit verbreitet ist. Ein bedeutender ESG-Vorteil. Nähe zu Hafen und Infrastruktur in einer investitionsfreundlichen Region, die gezielt grüne Industrien anziehen möchte.

in einer investitionsfreundlichen Region, die gezielt grüne Industrien anziehen möchte. Integration in eine nachgelagerte Solarglasfabrik, die Brasiliens dringenden Bedarf an lokaler Wertschöpfung in der Solarindustrie deckt.

Das Ergebnis ist eine Kombination aus Geologie, Logistik und politischer Unterstützung, die außergewöhnlich selten ist – und nahezu nirgendwo auf der Welt repliziert werden kann.

„Brasilien, China und Indien: Diese 3 Volkswirtschaften stehen für mehr als die Hälfte der seit 2015 neu installierten Solarkapazität und gehören heute zu den weltweit größten Solarstromerzeugern... ihre Kapazitäten haben sich seit dem Pariser Abkommen [2015] mehr als verdreifacht. Gemeinsam sind sie für 60% aller neuen Solarkapazitäten verantwortlich...“ (Ember, November 2025)

„Brasilien wurde 2024 zum fünftgrößten Solarstromerzeuger weltweit und überholte Deutschland in der globalen Rangliste... Brasilien erzeugte 2024 ca. 90% seines Stroms aus sauberen Quellen, wobei Wasserkraft mit 56% den größten Anteil stellte. Der Anteil von Wind- und Solarenergie (24%) lag sowohl über dem globalen Durchschnitt (15%) als auch über dem Durchschnitt Lateinamerikas (17%).“ (Ember, April 2025)



Der Weg nach vorn

Homerun ist nicht einfach ein weiterer Entwickler von Silicasand. Das Unternehmen baut eine vertikal integrierte Plattform auf – vom Sand bis zum Solarglas – um die rapide steigende Solarnachfrage Brasiliens zu bedienen und sich als zentraler Zulieferer der globalen Energiewende zu positionieren.

Die jüngste Konsolidierung von Santa Maria Eterna, die Einbindung von MIE aus Italien, die Beauftragung von DTEC aus Deutschland mit der Leitung der BFS sowie die konditionale Genehmigung und der laufende Abschlussprozess einer 9-Millionen-CAD-Finanzierung sind mehr als nur unternehmerische Meilensteine. Sie bilden das Fundament der Bankfähigkeit – den Moment, in dem sich Tabellenkalkulationen in reale Bauprozesse verwandeln, Finanzierungen bereitgestellt werden und der Übergang von der Konzeptphase zur konkreten Umsetzung erfolgt.

Mit einer antimonfreien Glasproduktion, konsolidierten Ressourcen, Ingenieurspartnern auf institutionellem Niveau, sowie einer BFS-Finanzierung, für die bereits eine konditionale Zusage über insgesamt 9 Mio. CAD vorliegt, und wachsenden Abnahmeverpflichtungen verfügt Homerun über sämtliche entscheidenden Bausteine, um Brasiliens erstes vollständig bankfähiges Solarglasprojekt voranzubringen.

Wie CEO Brian Leeners es formulierte: „Mit der vollständigen Distriktkontrolle durch Akquisitionen und Liefervereinbarungen sind wir nun in der Lage, das volle Potenzial von Santa Maria Eterna zu erschließen.“

In einem Sektor, in dem die meisten Akteure noch immer mit Regulierungsbehörden, Finanzierern und sogar der Chemie kämpfen, hat Homerun bereits den schwierigsten Teil des Puzzles gelöst. Der nächste Baustein ist die CAPEX-Finanzierung – und mit den jüngsten Pressemitteilungen ist genau dieses Bild deutlich klarer geworden.

Brasilien führt den Solarboom Lateinamerikas an: In nur wenigen Jahren hat Brasilien alle regionalen Wettbewerber in der Solarstromerzeugung überholt und erreichte bis 2022 rund 27 TWh – mehr als doppelt so viel wie Chile und deutlich vor Mexiko, Argentinien und Kolumbien. Mit der größten Projektpipeline in Lateinamerika und einer Regierung, die lokale Produktion aktiv vorantreibt, installiert Brasilien nicht nur Solarenergie in Rekordtempo – es schafft zugleich das Fundament für eine vollständig inländische solare Wertschöpfungskette.

Brasiliens Solar-Chance: Vom Import zur Souveränität

Brasilien hat sich still und leise zu einer globalen Solarmacht entwickelt. Im Jahr 2024 überholte das Land Deutschland und stieg auf Platz 3 weltweit bei den jährlichen Installationen von Solarmodulen – nur China und die USA liegen davor. Solarenergie macht bereits mehr als 15% der brasilianischen Strommatrix aus und könnte laut Absolar, dem nationalen Solarverband, bis 2050 auf 50% steigen.

Doch dieses Wachstum basiert fast vollständig auf Importen. Der überwiegende Teil der in Brasilien installierten Solarmodule wurde aus Asien eingeführt – ein strukturelles Risiko: Milliarden an jährlichen Ausgaben fließen ins Ausland, während die heimische Industrie nur einen geringen Teil der Wertschöpfungskette einnimmt. Vor diesem Hintergrund hat die brasilianische Regierung begonnen, die Rahmenbedingungen zugunsten lokaler Fertigung zu gestalten – unter anderem durch erhöhte Importzölle auf Solarmodule und durch Kreditunterstützungsprogramme der nationalen Entwicklungsbank BNDES.

Genau hier setzt Homerun an. Durch die Konsolidierung des einzigen großskaligen, ultra-hochreinen Silicasand-Distrikts Brasiliens bei Santa Maria Eterna und den Bau einer Solarglasfabrik in Bahia schafft Homerun den ersten wesentlichen Baustein für eine inländische, vertikal integrierte Solarindustrie. Anstatt Glasplatten zu importieren – das schwerste, fragilste und teuerste Modulbauteil – können brasilianische Hersteller künftig lokal beziehen, in globaler Qualität und zu wettbewerbsfähigen Preisen. Indem Homerun sein Projekt direkt an der staatlichen Industriepolitik ausrichtet, positioniert sich das Unternehmen nicht nur als Zulieferer, sondern als strategischer Partner in Brasiliens Weg vom Solarimporteur hin zu einem Solarproduktionsstandort.

„In den vergangenen 6 Jahren hat Lateinamerika Solarpaneele im Wert von 26 Mrd. USD aus China importiert – fast doppelt so viel wie das BIP von Nicaragua. China ist weltweit führend in der Herstellung und im Export dieser Produkte... Allein auf Brasilien entfallen 58% aller chinesischen Solarpaneel-Exporte nach Lateinamerika, insgesamt schätzungsweise 14 Mrd. USD seit 2017... Natürlich würde das größte Land der Region die meisten Paneele importieren, doch es tut dies in einem Ausmaß, das seine Größe deutlich übersteigt – bei etwa einem Drittel der Bevölkerung Lateinamerikas.“ https://x.com/LatamData/status/1744732274124530080

Brasiliens stark steigende Importe von Solarmodulen legen eine entscheidende Lücke in der regionalen Lieferkette offen. Eine inländische Solarglasfabrik ermöglicht es Homerun, teure Importe zu ersetzen, die Versorgung zu sichern und Wertschöpfung innerhalb der rasant wachsenden brasilianischen Solarindustrie zu realisieren.

Brasiliens Solarboom: Aktuelle Daten und die Importrealität

Stand März 2025 hat Brasiliens installierte PV-Solarkapazität die Marke von 55 GW überschritten – mehr als eine Verdoppelung in den vergangenen Jahren.

überschritten – mehr als eine Verdoppelung in den vergangenen Jahren. Zum Jahresende 2024 lag Brasilien weltweit auf Platz 6 bei der kumulierten Solarkapazität , mit rund 66,7 GW installierter Leistung.

, mit rund 66,7 GW installierter Leistung. Für 2025 wird erwartet, dass Brasilien weitere 19,2 GW PV-Kapazität hinzufügt . Dies liegt in der Größenordnung der Zubauten von 2024 (ca. 18,9 GW) und zeigt ein anhaltend starkes Wachstum.

. Dies liegt in der Größenordnung der Zubauten von 2024 (ca. 18,9 GW) und zeigt ein anhaltend starkes Wachstum. Installierte Solarparks: Bis Februar 2024 verfügte Brasilien über rund 3.893 Solarkraftwerke. Projektpipeline: 13 Solarparks befinden sich im Bau, weitere 214 in der Planung.

Bis Februar 2024 verfügte Brasilien über rund 3.893 Solarkraftwerke. 13 Solarparks befinden sich im Bau, weitere 214 in der Planung. Zahl der privaten Solarinstallationen: Bereits Anfang 2023 überschritt Brasilien die Marke von 2 Mio. Dach-Solaranlagen, ein Großteil davon im privaten Bereich – ein bedeutender Meilenstein für die landesweite Solaradoption. Prognose: Bis 2030 könnten in Brasilien mehr als 90 Mio. PV-Dachanlagen installiert werden.

Bereits Anfang 2023 überschritt Brasilien die Marke von 2 Mio. Dach-Solaranlagen, ein Großteil davon im privaten Bereich – ein bedeutender Meilenstein für die landesweite Solaradoption. Bis 2030 könnten in Brasilien mehr als 90 Mio. PV-Dachanlagen installiert werden. Dennoch werden etwa 99% der in Brasilien installierten Solarmodule importiert , hauptsächlich aus Asien. Es gibt zwar lokale Modulmontage, diese ist jedoch stark von importierten Solarzellen und Komponenten wie Glas abhängig.

, hauptsächlich aus Asien. Es gibt zwar lokale Modulmontage, diese ist jedoch stark von importierten Solarzellen und Komponenten wie Glas abhängig. Im Jahr 2024 erhöhte Brasilien die Importzölle auf Solarmodule auf 25% , um die lokale Modulproduktion zu schützen und stärkere heimische Wertschöpfung zu fördern.

, um die lokale Modulproduktion zu schützen und stärkere heimische Wertschöpfung zu fördern. Die Regierung hat durch verschiedene politische Anpassungen zudem zahlreiche Steuervergünstigungen für importierte Module und Komponenten abgeschafft – mit dem Ziel, Anreize zugunsten lokaler Produktion, Fertigungsarbeitsplätze und inländischer Lieferketten zu verschieben.

Das Bild ist daher klar (so klar wie Solarglas): Brasiliens Solarkapazität wächst rasant, doch das Land ist weiterhin nahezu vollständig von importierten Modulen abhängig. Nun dreht die Regierung das Blatt – mit Zöllen, Steuerreformen und neuen Anreizen, um Wertschöpfung künftig im Land zu schaffen.

„Brasiliens Einsatz: Brasilien verfügt zwar nur über 27% der Solarkapazität, die derzeit in Lateinamerika in Betrieb oder im Bau ist, aber über 65% der Kapazität in der Vorbauphase – und hält damit den größten Anteil der regionalen Entwicklungspipeline für die kommenden Jahre. Mit allein 113.147 MW an Solarkapazität in der Vorbauphase liegt Brasilien weltweit auf Platz 2 – nur übertroffen von China (241.744 MW) im globalen Ranking der Solarprojekte vor Baubeginn.“ (Reuters in „Brazil holds the key to Latin America‘s solar potential“, 2024)

Investor-Fazit: Während Brasilien sich auf einen beispiellosen Ausbau seiner Solarkapazitäten vorbereitet, kommt Homerun genau zum richtigen Zeitpunkt. Durch die Konsolidierung des ultra-reinen Santa Maria Eterna Silicasand-Distrikts und den Fortschritt beim Aufbau der ersten inländischen Solarglasfabrik des Landes ist Homerun optimal positioniert, zum Grundpfeiler von Brasiliens Solar-Unabhängigkeit zu werden – und die Nachfrage zu bedienen, noch bevor die neue Kapazitätswelle ans Netz geht.

„Die Solarinstallationen werden in Brasilien sprunghaft ansteigen – das lateinamerikanische Schwergewicht stand im vergangenen Jahr für über 80% der gesamten Investitionen in saubere Energie in der Region. Der Boom wird von Kleinanlagen mit 5 MW oder weniger angetrieben. Diese katapultierten Brasilien 2023 zum weltweit drittgrößten Solarmarkt – nach China und den USA und vor Ländern wie Deutschland und Indien... Brasilien installierte im vergangenen Jahr rund 17 GW Solarenergie, etwa so viel wie der gesamte Solarmarkt des Landes im Jahr 2021... Relativ hohe Endverbraucherstrompreise machen die Net-Metering-Anreize noch attraktiver und ermöglichten es, dass der brasilianische Kleinanlagensektor 2023 Investitionen von mehr als 17 Mrd. USD anzog. Dies machte Brasilien zum sechstwichtigsten Ziel für globale Investitionen in die Energiewende – und zum wichtigsten unter den Schwellenländern nach China. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist entschlossen, Brasilien als Klimavorreiter neu zu positionieren, um die Wirtschaft anzukurbeln, sein internationales Profil zu stärken und die Zustimmung im Inland zu festigen. Selbst Petrobras, das größte Ölunternehmen der Region, orientiert sich zunehmend in Richtung grüner Energie.“ (BloombergNEF, März 2024)

Homerun: Eine brasilianische Version des chinesischen Modells

China wurde zum unangefochtenen Führer in der Solar-Fertigungsindustrie, indem es seine Rohstoffe kontrollierte, die Produktion vertikal integrierte und eine industrielle Fertigung im Gigawatt-Maßstab unter staatlicher Unterstützung aufbaute. Brasilien schafft nun die gleichen Voraussetzungen – und Homerun steht im Zentrum dieses Wandels. Die Strategie des Unternehmens folgt genau diesem bewährten Erfolgsmodell:

Kontrolle über inländische hochreine Silicaressourcen: Durch die Konsolidierung des Santa Maria Eterna Distrikts hat sich Homerun eine langfristige, investitionswürdige Rohstoffbasis gesichert. Chinas Aufstieg begann auf die gleiche Weise: Durch die Sicherung eigener Rohstoffquellen, um Kosten zu senken, Versorgung zu garantieren und langfristige Risiken zu minimieren.

Durch die Konsolidierung des Santa Maria Eterna Distrikts hat sich Homerun eine langfristige, investitionswürdige Rohstoffbasis gesichert. Chinas Aufstieg begann auf die gleiche Weise: Durch die Sicherung eigener Rohstoffquellen, um Kosten zu senken, Versorgung zu garantieren und langfristige Risiken zu minimieren. Vertikale Integration: Homerun baut nicht nur Sand ab, sondern errichtet eine groß dimensionierte Solarglasfabrik, um lokale Hersteller zu beliefern. Dies reduziert die Importabhängigkeit beim schwersten, fragilsten und kostenintensivsten Bestandteil von Solarmodulen. Gleichzeitig schafft es Versorgungssicherheit, Kostentransparenz und kürzere Logistikketten – ganz im Sinne des chinesischen Modells, jeden Schritt der Wertschöpfungskette zu kontrollieren, um Effizienz und Skaleneffekte zu maximieren.

Homerun baut nicht nur Sand ab, sondern errichtet eine groß dimensionierte Solarglasfabrik, um lokale Hersteller zu beliefern. Dies reduziert die Importabhängigkeit beim schwersten, fragilsten und kostenintensivsten Bestandteil von Solarmodulen. Gleichzeitig schafft es Versorgungssicherheit, Kostentransparenz und kürzere Logistikketten – ganz im Sinne des chinesischen Modells, jeden Schritt der Wertschöpfungskette zu kontrollieren, um Effizienz und Skaleneffekte zu maximieren. Rückenwind durch brasilianische Industriepolitik: Mit Importzöllen, Steuerreformen und gezielten BNDES-Finanzierungen bevorzugt Brasiliens Politik zunehmend lokale Wertschöpfung – ähnlich wie chinesische Subventionen und Protektionismus die heimische Industrie aufgebaut haben. Brasilien fördert die inländische Fertigung nun aktiv durch fiskalische Anreize und Infrastrukturprogramme.

Mit Importzöllen, Steuerreformen und gezielten BNDES-Finanzierungen bevorzugt Brasiliens Politik zunehmend lokale Wertschöpfung – ähnlich wie chinesische Subventionen und Protektionismus die heimische Industrie aufgebaut haben. Brasilien fördert die inländische Fertigung nun aktiv durch fiskalische Anreize und Infrastrukturprogramme. Skalierung und Versorgungssicherheit: Die Distriktkonsolidierung stellt sicher, dass Homerun die gesamte Kapazität seiner Anlage mit Offtakes abdecken kann. Chinas Aufstieg wurde durch schiere Größe ermöglicht – und Brasiliens Nachfrageboom schafft nun die gleiche Dynamik. Die gesicherte Rohstoffbasis und wachsende kommerzielle Zusagen geben Homerun eine Planungssicherheit, die in frühen Industrieprojekten selten ist.

Die Distriktkonsolidierung stellt sicher, dass Homerun die gesamte Kapazität seiner Anlage mit Offtakes abdecken kann. Chinas Aufstieg wurde durch schiere Größe ermöglicht – und Brasiliens Nachfrageboom schafft nun die gleiche Dynamik. Die gesicherte Rohstoffbasis und wachsende kommerzielle Zusagen geben Homerun eine Planungssicherheit, die in frühen Industrieprojekten selten ist. ESG- und Kostenvorteile: Im Gegensatz zu Projekten in Australien oder Kanada, deren Verunreinigungen Säurelaugung und hohe CAPEX erfordern, ist Homeruns Silica von Natur aus hochrein. Das bedeutet niedrigere Kosten, einen deutlich geringeren ökologischen Fußabdruck, schnellere Entwicklungszyklen und einen Vorteil in der Finanzierung – analog zu Chinas Fokus auf Kostensenkung durch Prozesseffizienz und Rohstoffkontrolle.

Brasiliens Chance ist klar: Das Land rangiert heute weltweit auf Platz 6 bei installierter Solarkapazität, wuchs 2024 um 40% und verfügt über 113 GW an Projekten in der Vorbauphase. Mit erstklassiger Sonneneinstrahlung, starken industriepolitischen Anreizen, BNDES-Finanzierung und Homeruns Kontrolle über einen der reinsten Silica-Distrikte der Welt sind alle Bausteine vorhanden, damit Brasilien Chinas Weg zur Solarführerschaft nachvollziehen kann.

Brasilien – Solarressourcen der Weltklasse: Brasilien gehört weltweit zu den besten Ländern für große Solarfarmen. Die durchschnittliche globale horizontale Einstrahlung (GHI) erreicht in weiten Teilen des Landes Werte von 5-6,2 kWh/m² pro Tag, mit Hotspots in Bahia, Piauí und Ceará, die nahe 6,5 kWh/m² liegen – vergleichbar mit dem australischen Outback. Diese Regionen sind nicht nur besonders sonnig, sondern auch praktisch für die Entwicklung großer Solarparks: Weite Plateaus mit bestehenden 230-kV- und 500-kV-Übertragungskorridoren, die ursprünglich für Wasser- und Windkraft gebaut wurden, sowie ein Stromnetz, das kontinuierlich ausgebaut wird. Für Investoren bedeutet das: Brasilien verbindet erstklassige Sonneneinstrahlung mit vorhandener Infrastruktur und zählt damit zu den weltweit attraktivsten Standorten für den großskaligen Ausbau von Solarenergie. (https://energytracker.asia/solar-energy-in-brazil/)

Brasiliens Sonnenschein-Vorteil: Brasilien verfügt über rund 2.250 Sonnenstunden pro Jahr (von möglichen 4.383) und kommt damit im Durchschnitt auf 6 Stunden und 9 Minuten Sonnenlicht pro Tag. Diese konstante Einstrahlung – mit Spitzenwerten von über 6,5 Stunden pro Tag im Juli und August – macht Brasilien zu einer der zuverlässigsten Regionen weltweit für die Performance großer Solarfarmen. Für Investoren bedeutet das: Stabile, gut vorhersehbare Stromerzeugung und überdurchschnittliche Kapazitätsfaktoren – und damit eine starke Grundlage für Solarenergie und verwandte Industrien wie die Solarglasproduktion. (https://www.pvknowhow.com/solar-report/brazil/)

Fazit

China hat gezeigt, dass die Kontrolle über Rohstoffe, die vertikale Integration der Wertschöpfungskette, eine abgestimmte Industriepolitik und der Aufbau einer industriellen Fertigung im Gigawatt-Maßstab die Formel für globale Dominanz darstellen. Brasilien verfügt nun über dieselbe Erfolgsformel – jedoch mit einem entscheidenden Vorteil: Homeruns ultra-reiner Silicasand ermöglicht antimonfreies Solarglas und bietet damit einen direkten Weg zu Kostenführerschaft und ESG-Exzellenz, während gleichzeitig die Abhängigkeit von einer zunehmend eingeschränkten Antimon-Lieferkette entfällt, die die globale Solarglasproduktion gefährden könnte.

Brasiliens Solarausbau beschleunigt sich in Rekordtempo, doch das Land ist weiterhin nahezu vollständig von importiertem Solarglas und importierten Komponenten abhängig.

Die Regierung schreibt die Spielregeln nun neu – mit Zöllen, Finanzierungshilfen und industriepolitischen Maßnahmen, die Wertschöpfung im Inland fördern sollen.

Homerun setzt genau jene Strategie um, die China an die Spitze der globalen Solarindustrie geführt hat – jedoch angepasst an Brasiliens einzigartige Geologie, inländische Nachfrage und starken politischen Rückenwind.

Was Homerun wirklich auszeichnet, ist die Kontrolle über Santa Maria Eterna: Einen der größten und reinsten Silicasand-Distrikte weltweit – vollständig konsolidiert und genehmigt. Dieses geologische Erbe verschafft Homerun einen klaren Vorteil gegenüber den meisten anderen Projekten, die häufig mit geringeren Größenordnungen, höheren Verunreinigungen, Umweltwiderstand oder prohibitivem CAPEX konfrontiert sind. Und mit den jüngsten Tests, die die 100% antimonfreie Solarglasfähigkeit bestätigen, hat sich der Wettbewerbsvorteil des Distrikts nochmals verstärkt. Durch die Kombination aus Größe, Reinheit und der strategischen Nähe zu Tiefseehäfen ist Homerun prädestiniert, zum unangefochtenen Zulieferer von Solarglas-Feedstock in Brasilien zu werden – und langfristig auch weltweit mitzuspielen.

Um den Schritt von der Vision zur Umsetzung zu meistern, baut das Unternehmen Ingenieurskompetenz auf institutionellem Niveau auf: MIE aus Italien, eines der weltweit erfahrensten Ingenieursunternehmen für Silica-Verarbeitung, arbeitet nun gemeinsam mit der DTEC PMP GmbH aus Deutschland an der BFS. Mit einer konditional zugesagten Finanzierung über insgesamt 9 Mio. CAD, die sich derzeit im Abschluss befindet und nach Vollzug die BFS vollständig abdeckt, ist die finanzielle Basis für diesen entscheidenden Schritt vorbereitet.

Für Investoren schafft diese Kombination eine einzigartige Gelegenheit: Ein schnell wachsender Energiemarkt mit klaren staatlichen Vorgaben, ein dringender Bedarf an inländischen Lieferketten – und ein Unternehmen, das sowohl den kritischen Rohstoff als auch die nachgelagerte Integration bereits kontrolliert.

Die Größe von Santa Maria Eterna, kombiniert mit abnahmegestützter Nachfrage, branchenführender Reinheit und einem unterstützenden Finanzierungsumfeld, hebt Homerun vom bloßen Teilnehmer zum zentralen Ermöglicher von Brasiliens solarer Industrietransformation.

Mit der gesicherten Kontrolle über Santa Maria Eterna, bestehenden Offtakes, bestätigter Antimonfreiheit, eingebundenen Ingenieurpartnern der Spitzenklasse sowie einer BFS, deren Finanzierung nun konditional zugesagt ist und sich im Abschlussprozess befindet, legt Homerun den Grundstein für Brasiliens Solar-Unabhängigkeit – und positioniert sich als First Mover in einem der am schnellsten wachsenden Energiemärkte der Welt.

Kurz gesagt: Homerun ist einzigartig positioniert, ein zentrales Element im Übergang Brasiliens vom Solarimporteur zur solaren Industrie­macht zu werden. Chinas Beispiel zeigt, dass es möglich ist – doch es erfordert Größe, Rohstoffkontrolle, politische Abstimmung, technische Exzellenz, starke Offtakes und gut strukturierte Finanzierung. Homerun fügt genau diese Bausteine zusammen.

Homeruns CEO Brian Leeners (ganz rechts) zusammen mit dem technischen Team auf den ultra-reinen weißen Silicasanden von Santa Maria Eterna – der strategischen Ressource, die Brasiliens Weg zur unabhängigen Solar-Lieferkette antreibt.

www.absolar.org.br/en/home-english/

Brasiliens Solarkapazität überschreitet 60 GW (2025): In nur 6 Jahren ist Brasiliens installierte Solarkapazität von unter 5 GW im Jahr 2018 auf über 60 GW bis August 2025 gestiegen – ein beispielloser Ausbau. Großanlagen (gelb) machen inzwischen rund 30% aus, während die dezentrale Erzeugung (blau) etwa 70% der Gesamtleistung stellt. Brasilien ist heute der weltweit sechstgrößte Solarmarkt – und einer der am schnellsten wachsenden.

Investor-Fazit: Das beispiellose Tempo des brasilianischen Solarausbaus lässt sich langfristig nicht aufrechterhalten, ohne eine zuverlässige inländische Versorgung mit kritischen Komponenten wie Solarglas. Derzeit werden nahezu alle diese Materialien aus dem Ausland importiert – mit strukturellen Risiken bei Kosten, Versorgungssicherheit und strategischer Abhängigkeit. Durch die Konsolidierung des ultra-reinen Santa Maria Eterna Silica-Distrikts und die Fortschritte bei der bankfähigen Machbarkeitsstudie für eine hochmoderne Solarglasfabrik in Bahia schließt Homerun genau diese Lücke. Dieser integrierte Ansatz positioniert das Unternehmen nicht nur als strategischen Ermöglicher von Brasiliens Solar-Unabhängigkeit, sondern auch als potenziellen globalen Akteur und langfristigen Partner für Hersteller, politische Entscheidungsträger und Investoren, die stabile und skalierbare Wachstumschancen in der Energiewende suchen.

„Solarenergie übernimmt die Führung als die am schnellsten wachsende Stromquelle, die das globale Energiesystem neu gestaltet. Keine andere Form der Stromerzeugung hat jemals so schnell skaliert.“ (https://x.com/stats_feed/status/1956739117120622729)

Solars unaufhaltsame Wachstumskurve: Von 100 TWh auf 2.000 TWh in nur 11 Jahren. Diese Grafik zeigt die beispiellose Geschwindigkeit, mit der Solarenergie weltweit skaliert hat – schneller als jede andere Stromquelle in der Geschichte. Während Kohle, Gas, Wasserkraft und Kernenergie Jahrzehnte benötigten, um von 100 TWh auf 2.000 TWh jährlicher Erzeugung zu wachsen, erreichte Solar diesen Sprung in nur 11 Jahren: Zunächst +900 TWh in 8 Jahren, dann eine erneute Verdoppelung in nur 3 Jahren. Nun steuert Solar darauf zu, innerhalb von weniger als 2 Jahren die Marke von 3.000 TWh zu überschreiten.

Investor-Fazit: Die am schnellsten wachsende Energiequelle der Welt ist entscheidend auf hochreinen Silicasand zur Herstellung von Solarglas angewiesen. Während Brasilien seine Solarkapazität in Rekordtempo ausbaut, bringt Homeruns Kontrolle über den ultra-reinen Santa Maria Eterna Distrikt und die geplante Solarglasfabrik in Bahia das Unternehmen direkt in den Windschatten dieser globalen Wachstumskurve. Die beschleunigte weltweite Solaradoption stellt sicher, dass die Nachfrage nach zuverlässigen, ESG-freundlichen Rohstoffen wie Homeruns Silicasand nicht nur anhalten, sondern weiter zunehmen wird – und stärkt damit die Position des Unternehmens als zeitgerechter, strategischer Zulieferer in Brasilien und langfristig als wichtiger Akteur im globalen Solarmarkt.

„Rekordzuwachs bei Solarenergie im Jahr 2024, während das hohe Wachstumstempo anhält: Die Solarstromerzeugung stieg 2024 um rekordhafte 474 TWh – der größte jemals verzeichnete jährliche Zuwachs in absoluten Zahlen und der schnellste Anstieg seit 6 Jahren (+29%). Solarenergie hält ihre außergewöhnlich hohen Wachstumsraten aufrecht, selbst während die Technologie zum wichtigsten Treiber neuer Stromerzeugung geworden ist. Infolgedessen hat sich die Solarstromerzeugung alle 3 Jahre verdoppelt und erreichte 2024 insgesamt 2.131 TWh. Zum 3. Jahr in Folge verzeichnete Solar den größten absoluten Zuwachs aller Stromquellen. Und zum 20. Jahr in Folge blieb sie die am schnellsten wachsende Stromquelle... Solar überschritt 2024 die Marke von 2.000 TWh an globaler Stromerzeugung – schneller als jede andere Erzeugungstechnologie in der Geschichte... Mit ihrem exponentiellen Aufstieg, der weltweit Stromsysteme erfasst und neue Märkte erschließt, setzt die Solarenergie ihren Siegeszug fort.“ (Ember, April 2025)

„Das Wachstum der Solarstromerzeugung in Brasilien war besonders beeindruckend. Es stieg von 30 TWh im Jahr 2022 auf 52 TWh im Jahr 2023 – ein Zuwachs von 72% – und deckte im vergangenen Jahr 7,3% des brasilianischen Strombedarfs. Die neuesten Monatsdaten zeigen, dass das starke Wachstum in diesem Jahr anhält: Die Solarstromerzeugung von Januar bis Mai 2024 lag 68% höher als im gleichen Zeitraum 2023. Als Ergebnis dieses rasanten Wachstums hat der Anteil der Solarenergie in Brasilien den anderer G20-Staaten deutlich übertroffen. In den 12 Monaten von März 2023 bis April 2024 erzeugte Solar 9,1% des brasilianischen Stroms – deutlich mehr als der G20-Durchschnitt von 6,4%.“ (Ember, Juli 2024)

„Der Strombedarf in Brasilien stieg 2024 um 35 TWh (+4,9%) – ein ähnlicher Anstieg wie 2023 (+35 TWh, +5%). In beiden Jahren war der Zuwachs dreimal so hoch wie 2022 (+11 TWh, +1,6%). Der erhöhte Strombedarf Brasiliens wurde hauptsächlich durch Solarenergie (+23 TWh, +45%) und Windkraft (+12 TWh, +13%) gedeckt. Der Zuwachs der Solarstromerzeugung war 2024 der drittgrößte weltweit. Über 87% von Brasiliens Stromerzeugung stammten 2024 aus erneuerbaren Energien – mit großem Abstand der höchste Wert unter allen G20-Staaten und nahezu das Dreifache des globalen Durchschnitts von 32%. Brasilien bezog 2024 lediglich 10% seines Stroms aus fossilen Energien – ein Sechstel des weltweiten Durchschnitts von 59%.“ (Ember, April 2025)

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 64.061.179

www.tradingview.com/u/RockstoneResearch/

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,85 CAD (25.11.2025)

Marktkapitalisierung: 55 Mio. CAD

www.tradingview.com/u/RockstoneResearch/

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,476 EUR (25.11.2025)

Marktkapitalisierung: 31 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Haftungsausschluss und Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone Research und Homerun Resources Inc. („Homerun“) weisen Investoren darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen. Die Leser werden auf die öffentlichen Einreichungen von Homerun verwiesen, in denen eine umfassendere Darstellung solcher Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen enthalten ist. Diese sind über die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) hinterlegten Dokumente zugänglich. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Ein Großteil dieses Berichts besteht aus Aussagen mit Prognosecharakter. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen zu den Plänen von Homerun, eine Solarglasanlage in Bahia zu entwickeln und zu finanzieren, einschließlich der geplanten Nennkapazität von 365.000 Tonnen pro Jahr sowie der Erwartung, dass diese Kapazität erweitert oder vollständig durch Abnahmevereinbarungen abgedeckt werden könnte; zum Zeitpunkt, Umfang, den Ergebnissen und der Bankfähigkeit einer Bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS), einschließlich der Annahmen, dass bestätigte Offtakes, gesicherte Versorgungsinfrastruktur und konsolidierte Ressourcenkontrolle eine großvolumige Projektfinanzierung ermöglichen werden; zur Konsolidierung, Entwicklung und zum langfristigen Potenzial des Santa Maria Eterna Silicasand-Distrikts, einschließlich Annahmen bezüglich seiner Reinheit, Homogenität, einer Ressourcengröße von über 200 Millionen Tonnen sowie seiner Eignung als langfristiger Rohstoff; zur Fähigkeit, Abnahmevereinbarungen mit brasilianischen Herstellern von Solarmodulen oder Solarglas zu sichern, zu erweitern und aufrechtzuerhalten, einschließlich der Erwartung, dass vertraglich vereinbarte Volumina die anfängliche Anlagenkapazität übersteigen könnten; zum Umfang und zur Kontinuität staatlicher Unterstützung und Finanzierung, einschließlich Annahmen, dass Zölle, Steuerreformen, Kreditprogramme der BNDES oder andere Anreize die heimische Solarfertigung weiterhin begünstigen werden; zu erwarteten Kapital- und Betriebskosten für Abbau, Verarbeitung und nachgelagerte Glasproduktion, einschließlich Annahmen, dass die Reinheit des Santa Maria Eterna-Silicas die Kosten gegenüber anderen globalen Silicaprojekten senken wird; zur Fähigkeit, Projektfinanzierungen zu vorteilhaften Konditionen zu erhalten, einschließlich Annahmen über die Beteiligung institutioneller Investoren, Entwicklungsbanken, Exportkreditagenturen oder kommerzieller Projektfinanzierungskonsortien; zum erwarteten Wachstum der Solarnachfrage in Brasilien und weltweit, einschließlich Projektionen, dass Brasilien sich vom sechstgrößten Solarmarkt zu einem führenden Industriezentrum mit mehr als 113 GW an Projekten in der Vorbauphase entwickeln könnte; zu Homeruns potenzieller Rolle bei der Ermöglichung einer solarindustriellen Unabhängigkeit Brasiliens, einschließlich Erwartungen zur Reduzierung der Importabhängigkeit, zum Aufbau einer inländischen Lieferkette für Solarglas und zur Entwicklung eines zentralen Zulieferers für die brasilianische Solarindustrie; zu Vergleichen mit Chinas Weg zur Solarführerschaft, einschließlich Erwartungen, dass Brasilien Aspekte des chinesischen Modells durch Rohstoffkontrolle, vertikale Integration und abgestimmte Industriepolitik nachbilden könnte; sowie zur breiteren Teilnahme an der globalen Energiewende, einschließlich Aussagen, dass Homerun ein wettbewerbsfähiger Anbieter von Solarglas-Feedstock und verwandten Materialien der Energiewende werden könnte. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als korrekt erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Zu den Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem, jedoch nicht ausschließlich: Genehmigungen und behördliche Zulassungen: Homerun könnte erforderliche behördliche, regulatorische, vertragliche, verwaltungsseitige, aktionärsbezogene oder sonstige Drittgenehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erhalten. Marktrisiken: Es könnten möglicherweise keine ausreichend zahlungsfähigen Abnehmer für Homeruns Silica, Solarglas oder andere Produkte gesichert werden; Nachfrageprognosen könnten sich nicht realisieren. Technische Risiken: Die Reduzierung von Verunreinigungen im Silica erreicht möglicherweise nicht die für fortgeschrittene Anwendungen erforderlichen Werte; Erzgehalte und Mengen entsprechen eventuell nicht den Erwartungen; historische Daten und Bohrergebnisse sind möglicherweise nicht repräsentativ für die zukünftige wirtschaftliche Tragfähigkeit. Geologie- und Ressourcenrisiken: Die geologischen Eigenschaften des Santa Maria Eterna-Distrikts könnten von den aktuellen Interpretationen abweichen. Ressourcengröße, -gehalt und Homogenität könnten früheren Messungen oder Erwartungen nicht entsprechen, und der Silicasand könnte sich als ungeeignet für Solarglas oder andere beabsichtigte Produkte erweisen. Selbst wenn geeignet, könnte das Material Kundenspezifikationen nicht erfüllen oder keine Marktakzeptanz finden. Betriebsrisiken: Schwierigkeiten bei Exploration, Abbau, Bau oder Verarbeitung könnten Kosten erhöhen oder Verzögerungen verursachen; infrastrukturelle Herausforderungen könnten die Entwicklung behindern. Finanzierungsrisiken: Erforderliche Investitionsausgaben für Exploration, Minenentwicklung und nachgelagerte Anlagen könnten die Schätzungen überschreiten; Finanzierung könnte nicht zu angemessenen Konditionen oder überhaupt nicht verfügbar sein. Geopolitische und regulatorische Risiken: Gesetzgeberische, politische, soziale oder wirtschaftliche Entwicklungen in Brasilien oder anderen Jurisdiktionen könnten Fortschritte behindern oder Kosten erhöhen; Vereinbarungen mit Regierungen, Gemeinden oder Partnern könnten scheitern. Humankapitalrisiken: Homerun könnte Schwierigkeiten haben, Schlüsselmitarbeiter oder technische Partner zu halten oder zu gewinnen, die für die Umsetzung der Unternehmensstrategie erforderlich sind. Rohstoffpreisrisiken: Preise für Silica, Solarglas oder Materialien der Energiewende können schwanken und unter Umständen nicht ausreichen, um einen profitablen Betrieb zu unterstützen. Vergleichbarkeitsrisiken: Offensichtliche Ähnlichkeiten mit anderen erfolgreichen Projekten könnten sich als nicht wesentlich vergleichbar in Bezug auf Geologie, Kosten oder Wirtschaftlichkeit erweisen. Umwelt- und ESG-Risiken: Umweltbedenken oder strengere ESG-Anforderungen könnten die Entwicklung verzögern oder verhindern. Eine Nichteinhaltung sich weiterentwickelnder Nachhaltigkeitsstandards könnte den Zugang zu Finanzierungen oder Offtake-Möglichkeiten einschränken. Offtake- und Gegenparteirisiken: Unverbindliche Abnahmevereinbarungen könnten möglicherweise nicht in rechtsverbindliche Verträge überführt werden. Vertragspartner könnten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder Konditionen bei ungünstigen Marktbedingungen neu verhandeln. Währungs- und makroökonomische Risiken: Währungsschwankungen in Brasilien (Real vs. US-Dollar) könnten CAPEX, OPEX und Finanzierungskosten beeinflussen. Inflation, Zinsänderungen oder globale wirtschaftliche Abschwünge könnten die Projektökonomie beeinträchtigen. Zeitliche Risiken: Projektmeilensteine, BFS-Fertigstellung und Finanzierungszeiträume könnten länger dauern als erwartet, was zu Verzögerungen beim Bau und bei der Einnahmenerzielung führen kann. Höhere Gewalt / Naturereignisse: Extreme Wetterereignisse, Dürre, Überschwemmungen, Erdbeben, Pandemien oder andere unkontrollierbare Ereignisse könnten Exploration, Bau, Logistik oder Betrieb beeinträchtigen. Logistik- und Infrastrukturrisiken: Der Projekterfolg hängt von verlässlichem Zugang zu Häfen, Straßen, Versorgungseinrichtungen und Energie ab. Verzögerungen, Ausfälle oder Kostenüberschreitungen beim Infrastrukturausbau könnten Zeitpläne und Wirtschaftlichkeit erheblich beeinflussen. Risiken bezüglich Informationen Dritter: Einige der in diesem Bericht enthaltenen Informationen, einschließlich Marktdaten, Branchenstatistiken und Kommentaren Dritter, stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, jedoch nicht unabhängig verifiziert wurden. Rockstone und der Autor übernehmen keine Gewähr für deren Genauigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit. Liquiditäts- und Handelsrisiken: Wertpapiere von Small-Cap-Emittenten wie Homerun bergen oft ein hohes Risiko und können durch Volatilität, geringe Handelsliquidität, große Geld-/Briefspannen und potenziellen Kapitalverlust gekennzeichnet sein. Anleger sollten bereit sein, das Risiko von Illiquidität und Kursschwankungen zu tragen. Daher sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Rockstone und der Autor dieses Berichts übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung von in diesem Bericht getätigten Aussagen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die frühere Performance und Vergleiche mit anderen Unternehmen oder Jurisdiktionen dienen ausschließlich Illustrationszwecken und sind nicht als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse zu verstehen.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht darf als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verstanden werden. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie sich an einen lizenzierten Finanzberater oder Broker wenden. Treffen Sie niemals Investitionsentscheidungen ausschließlich auf Basis eines Berichts – insbesondere nicht bei kleinen, wenig gehandelten Unternehmen. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, wird von Homerun Resources Inc. vergütet. Am 8. September 2025 gab Homerun bekannt, dass das Unternehmen „eine Vereinbarung mit Rockstone Research über die Erbringung von Marketingdienstleistungen geschlossen“ hat. Rockstone ist ein unabhängiges Marketingunternehmen und wurde für eine erste Laufzeit von 3 Monaten mit einer Vergütung von $25.000 CAD im Voraus beauftragt. Es ist nicht vorgesehen, dass Homerun Rockstone Wertpapiere als Gegenleistung ausgibt. Der Autor hält Aktienanteile an Homerun und profitiert somit von Handelsvolumen und Kurssteigerungen der Aktie. Dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Analyse beeinflussen kann. Der Autor kann Wertpapiere von Homerun (oder vergleichbaren Unternehmen) jederzeit kaufen oder verkaufen, was zu weiteren Interessenkonflikten führen kann. Insgesamt bestehen mehrere Interessenkonflikte. Daher sollte dieser Bericht nicht als Finanzanalyse oder Anlageempfehlung, sondern als Werbepublikation verstanden werden. Er ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Die Ansichten und Meinungen von Rockstone und dem Autor beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig erachtet, jedoch nicht unabhängig überprüft wurden. Rockstone und der Autor übernehmen keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit der Inhalte. Ebenso wird keine Garantie dafür übernommen, dass die im Bericht genannten Unternehmen wie erwartet performen oder dass getroffene Vergleiche zu anderen Unternehmen gültig bleiben. Bitte lesen Sie den gesamten Haftungsausschluss sorgfältig. Wenn Sie mit dessen Bedingungen nicht einverstanden sind, greifen Sie nicht auf diese Website oder diesen Bericht (PDF) zu. Durch die Nutzung dieser Inhalte gilt der Haftungsausschluss als akzeptiert – unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben oder nicht. Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Daten, Tabellen, Abbildungen und Fotos stammen, sofern nicht anders angegeben oder verlinkt, von Stockwatch.com, Tradingview.com, Homerun Resources Inc. und öffentlich zugänglichen Quellen.