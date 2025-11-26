Top-Analyst sieht enormes Potenzial für Applied Materials

Laut TipRanks zählt Timothy Arcuri zu den Top 4 von über 10.000 erfassten Wall-Street-Analysten. Mit einer Trefferquote von 71 Prozent und einem durchschnittlichen Renditeerfolg von 33 Prozent pro Empfehlung gilt Arcuri als einer der zuverlässigsten Experten.

Der Schweizer Finanzriese UBS hat seine Einschätzung für den US-amerikanischen Halbleiterausrüster Applied Materials deutlich angehoben. Analyst Timothy Arcuri stufte die Aktie von "Neutral" auf "Buy" hoch und erhöhte das 12-Monats-Kursziel von 250 auf 285 US-Dollar. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent.

Arcuri begründet die Neubewertung mit einem "deutlich optimistischeren Ausblick" für die Wafer-Fabrikationsausrüstung (WFE), also jene Maschinen, mit denen Rohwafer zu Mikrochips verarbeitet werden. Demnach rechnet UBS für die kommenden Jahre mit einer anhaltend starken Nachfrage, getrieben vor allem durch den Speichermarkt (DRAM) und die wachsende Halbleiterproduktion in China.

Starker Wachstumszyklus bis 2027 erwartet

Laut UBS könnte der globale Markt für WFE bis 2026 um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 136,5 Milliarden US-Dollar wachsen. Für 2027 erwartet Arcuri einen weiteren Anstieg auf bis zu 145 Milliarden US-Dollar – ein Wert, der "deutlich über den aktuellen Markterwartungen" liegt.

"Innerhalb unseres Abdeckungsuniversums sticht Applied Materials als größter Profiteur dieser DRAM-Investitionswelle hervor", schreibt Arcuri. Zudem werde das Potenzial der chinesischen Nachfrage nach WFE im Jahr 2026 von vielen Marktteilnehmern massiv unterschätzt. Dieses Wachstum stelle "eine zusätzliche Aufwärtschance und einen bedeutenden Rückenwind für Applied Materials" dar.

Fokus auf China soll Marktanteile zurückbringen

Zwar habe das Unternehmen zuletzt Marktanteile im WFE-Geschäft eingebüßt, doch Arcuri rechnet mit einer operativen Erholung. Verbesserte Erwartungen des Managements und verstärkte Aktivitäten in China sollten dazu beitragen, dass Applied Materials in den kommenden zwei Jahren wieder an Boden gewinnt. "Sowohl 2026 als auch 2027 dürften sehr starke Jahre für die Wafer-Fab-Ausrüstungsindustrie werden", so der Analyst.

Kursentwicklung und Analystenstimmung

Die Aktie von Applied Materials hat sich 2025 bereits um rund 42 Prozent verteuert. Nach der Hochstufung durch UBS legte der Titel weiter zu und schloss 5 Prozent im Plus bei 243 US-Dollar.

Die Mehrzahl der Analysten teilt die positive Einschätzung: Laut Daten von LSEG bewerten derzeit 21 von 34 Analysten die Aktie mit “Buy” oder “Strong Buy”.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Applied Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 211,9EUR auf Tradegate (26. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.



