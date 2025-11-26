Gemini 3 trifft Nvidia – 250 Milliarden Dollar Marktwert brechen zeitweise weg

Auslöser war ein Bericht, wonach Google mit Meta über den Verkauf maßgeschneiderter KI-Chips im Wert von "Milliarden von US-Dollar" verhandelt. Insider halten es für möglich, dass Google damit bis zu 10 Prozent von Nvidias Jahresumsatz im Chipgeschäft angreifen könnte. Nvidia fiel daraufhin um 2,6 Prozent auf rund 177 Dollar, während Alphabet um mehr als 11 Prozent binnen fünf Tagen zulegte.

Der KI-Markt hat am Dienstag einen scharfen Bruch verzeichnet, dessen Zentrum Nvidia war. Die Aktie verlor zeitweise mehr als 250 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung, nachdem neue Berichte über Googles Chip-Ambitionen und die starke Resonanz auf das neue KI-Modell Gemini 3 die Marktführerschaft von Nvidia offen infrage stellten.

Die Präsentation von Gemini 3 verstärkte die Abwärtsdynamik. Das Modell führt laut LMArena mehrere Benchmark-Ranglisten an und wurde von Analysten als "aktueller Stand der Technik" bewertet. D.A. Davidson bezeichnete Gemini 3 als "derzeit bevorzugtes Modell", Bank of America sprach von einem "weiteren positiven Schritt" im Wettlauf mit OpenAI. Salesforce-CEO Marc Benioff erklärte auf X: "Der Sprung ist wahnsinnig", während Mark Cuban warnte, der KI-Wettlauf könne enden wie der Suchmaschinenkrieg der 1990er: "Jetzt wissen wir, dass es bei den Suchmaschinen Google ist … es ist praktisch ein Winner-takes-all."

Die Begeisterung für Google belastete besonders Unternehmen, die eng mit OpenAI verflochten sind. AMD verlor innerhalb von fünf Tagen mehr als 13 Prozent, Oracle über 10 Prozent. SoftBank, das einen zweistelligen Anteil an OpenAI hält, fiel um 11 Prozent. Broadcom dagegen profitierte: Die Aktie stieg um fast 2 Prozent, weil der Konzern als wichtigster Partner für Googles TPU-Chips gilt.

Gleichzeitig wächst der Druck auf Nvidia von anderer Seite. Meta soll laut The Information prüfen, künftig verstärkt Googles TPUs zu nutzen – energieeffizientere Spezialchips, die als potenzielle Alternative zu Nvidias GPUs gelten. Nvidia beteuerte auf X, die eigene Technologie sei "leistungsfähiger und vielseitiger" als konkurrierende ASIC-Chips. Zudem widersprach das Unternehmen in einem Memo Berichten, wonach bilanzielle Effekte die Gewinne künstlich aufblähen würden. Der Verweis richtete sich indirekt gegen Michael Burry, der zuvor gewarnt hatte, dass Unternehmen die Lebensdauer von Nvidia-Chips überschätzen und damit ihre Gewinne "aufblähen".

Trotz des Kurssturzes zeigen sich viele Analysten gelassen. Nvidia bleibe klarer Marktführer bei GPUs, schrieb Bernstein-Analystin Stacy Rasgon: "GPUs werden eindeutig nicht verschwinden." Entscheidend sei nicht die Frage "ASIC oder GPU", sondern die Größe des Gesamtmarkts, der sich nach Einschätzung der Bank of America bis 2030 auf 1,2 Billionen US-Dollar verfünffachen könnte. Besonders Broadcom gelte als Profiteur des TPU-Trends; Analyst Vijay Ramesh bezeichnete den Konzern als "Top-Pick" und erwartet für 2026 ein KI-Umsatzwachstum von über 100 Prozent.

Dennoch bleibt der Tag ein Einschnitt: Nvidia hat in diesem Monat über 13 Prozent verloren – die schwächste Perfomance seit 2022. Die Märkte fragen sich nun, ob der Titan der KI-Ära erstmals ernsthaften Gegenwind spürt.

