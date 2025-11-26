Rockstone News - Vom Sand zur Solar-Unabhängigkeit, Made in Brazil

Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

Homerun Resources Inc. (TSXV: HMR; WKN: A3CYRW) setzt eine Vision um, die noch vor wenigen Jahren unerreichbar schien: Den Aufbau der ersten vollständig integrierten Solarglas-Wertschöpfungskette Brasiliens.

Mit der Kontrolle über Santa Maria Eterna – einen der weltweit reinsten und größten Silicasand-Distrikte – und einer Solarglasfabrik, für die bereits eine vollständige Bankfähige Machbarkeitsstudie erstellt wird, steht Homerun im Zentrum einer globalen Solar-Investitionswelle im Volumen von fast einer halben Billion US-Dollar.

Diese seltene Kombination aus Größe, Reinheit und vertikaler Integration verschafft Homerun einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber Projekten in Australien, Kanada oder anderen Regionen, die mit höheren Verunreinigungen, komplexeren Genehmigungsverfahren und deutlich höheren CAPEX-Anforderungen konfrontiert sind.

Die globale Energiewende beschleunigt sich – und Solarenergie führt diesen Wandel an. Im Jahr 2025 werden die weltweiten Investitionen im Solarsektor voraussichtlich über 450 Milliarden USD liegen und damit zur größten einzelnen Kategorie der Stromerzeugungsinvestitionen weltweit werden.

Brasilien hat sich als einer der am schnellsten wachsenden Solarmärkte der Welt etabliert. Bereits heute zählt das Land zu den größten Solarnationen weltweit, verzeichnete 2024 ein Wachstum von 40% und verfügt über 113 GW an Projekten in der Vorbauphase – weltweit nur von China übertroffen. Doch trotz dieses Booms importiert Brasilien weiterhin nahezu alle Solarmodule – einschließlich des Glases.

Homerun ändert das.

Mit der Konsolidierung und Sicherung der Kontrolle über den Santa Maria Eterna Silicasand-Distrikt – einer der größten und reinsten Silicaressourcen weltweit – und einer laufenden Machbarkeitsstudie für die Solarglasfabrik in Bahia legt Homerun das Fundament für Brasiliens Solar-Unabhängigkeit und positioniert sich als entscheidende Verbindung zwischen Geologie, Industriepolitik und Marktnachfrage.

Für Investoren ist die Botschaft klar: Brasiliens Solarboom braucht eine heimische Lieferkette – und Homerun verfügt über die Schlüsselressource und arbeitet strategisch am Aufbau der nachgelagerten Fabrik, um die Vision zu realisieren, die eine ganze Industrie tragen wird.