JPMORGAN stuft Ferrari auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ferrari auf "Overweight" mit einem Kursziel von 457 US-Dollar belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei Ferrari vertraut Asumendi auf die Fähigkeit des Managements, die langfristigen Pläne umzusetzen - die Nachfrage übersteige das Angebot derzeit deutlich. Bei den Zulieferern stünden 2026 wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 336,1EUR auf Tradegate (26. November 2025, 08:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



