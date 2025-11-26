    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1
    BARCLAYS stuft 1&1 auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. In der deutschen Telekombranche nähmen bei geringerem Wachstum die Konsolidierungsoptionen zu, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagabend. Diesbezüglich sieht er vor allem bei 1&1 und dem Mutterkonzern United Internet Chancen./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 23,60EUR auf Tradegate (26. November 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.


