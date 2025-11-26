    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHon Hai Precision Industry AktievorwärtsNachrichten zu Hon Hai Precision Industry

    Millionen-Offensive

    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum Foxconn jetzt massiv in Amerikas KI-Zukunft investiert

    Foxconn erhöht seine Investitionen in Wisconsin deutlich. Der Elektronikfertiger reagiert damit auf die rasant steigende Nachfrage nach der KI-Infrastruktur in den USA.

    Für Sie zusammengefasst
    • Foxconn investiert 569 Millionen USD in Wisconsin.
    • Fokus auf KI-Serverproduktion für Amazon und Nvidia.
    • Über 2 Milliarden USD in Wisconsin seit 2019 investiert.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Millionen-Offensive - Warum Foxconn jetzt massiv in Amerikas KI-Zukunft investiert
    Foto:

    Foxconn, das offiziell Hon Hai Precision Industry heißt, hat grünes Licht erhalten, weitere 569 Millionen US-Dollar in Wisconsin zu investieren. Die Wirtschaftsagentur des Bundesstaates bestätigte die Freigabe für den Ausbau der Standorte in Racine County. Das Unternehmen reagiert damit auf die stark wachsende Nachfrage nach amerikanischen KI-Servern. Foxconn erklärt, es wolle mit dem neuen Kapital die lokale Lieferkette stärken und die Produktion hochskalieren. Die Aktie beendete den Handel in Taiwan mit einem Plus von 2 Prozent (Stand 6:30 Uhr MEZ).

    Strategiewechsel mit klarer Ausrichtung auf KI

    Das taiwanische Unternehmen war lange vor allem als Fertiger des iPhones von Apple bekannt. Inzwischen hat Foxconn seine Rolle in der künstlichen Intelligenz ausgebaut und beliefert unter anderem Amazon und Nvidia mit hochspezialisierten KI-Servern. "Da die Nachfrage nach mehr Dateninfrastruktur weiter steigt, wird Foxconn flexibel und in großem Umfang in den Vereinigten Staaten reagieren", sagt Jerry Hsiao, Chief Product Officer und US-Chef des Konzerns.

    Hon Hai Precision Industry

    -2,20 %
    -4,10 %
    -12,79 %
    +3,03 %
    +13,27 %
    +121,96 %
    +136,13 %
    +126,28 %
    +235,40 %
    ISIN:US4380908057WKN:A2N7M5

    Milliarden bereits investiert

    Foxconn hat in den vergangenen Jahren mehr als 2 Milliarden US-Dollar in Wisconsin investiert. Das Kapital floss in Löhne, Anlagen und Steuern. Rund 1.500 Arbeitsplätze im Bereich Serverproduktion sind dabei entstanden.

    Der neue Investitionsplan erweitert den bestehenden Vertrag mit der Wirtschaftsbehörde zum zweiten Mal. Bereits im Jahr 2021 hatte Wisconsin die Vorgaben angepasst und Foxconns ursprüngliche Zusage von 10 Milliarden US-Dollar auf 672 Millionen US-Dollar reduziert. Die nun angekündigte Ausweitung zeigt, dass der Konzern seine US-Strategie neu bewertet und stärker auf den KI-Sektor ausrichtet.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Hon Hai Precision Industry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 12,10EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Millionen-Offensive Warum Foxconn jetzt massiv in Amerikas KI-Zukunft investiert Foxconn erhöht seine Investitionen in Wisconsin deutlich. Der Elektronikfertiger reagiert damit auf die rasant steigende Nachfrage nach der KI-Infrastruktur in den USA.