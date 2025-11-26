Warum dieses Unternehmen jetzt massiv in Amerikas KI-Zukunft investiert

Foxconn , das offiziell Hon Hai Precision Industry heißt, hat grünes Licht erhalten, weitere 569 Millionen US-Dollar in Wisconsin zu investieren. Die Wirtschaftsagentur des Bundesstaates bestätigte die Freigabe für den Ausbau der Standorte in Racine County. Das Unternehmen reagiert damit auf die stark wachsende Nachfrage nach amerikanischen KI-Servern. Foxconn erklärt, es wolle mit dem neuen Kapital die lokale Lieferkette stärken und die Produktion hochskalieren. Die Aktie beendete den Handel in Taiwan mit einem Plus von 2 Prozent (Stand 6:30 Uhr MEZ).

Das taiwanische Unternehmen war lange vor allem als Fertiger des iPhones von Apple bekannt. Inzwischen hat Foxconn seine Rolle in der künstlichen Intelligenz ausgebaut und beliefert unter anderem Amazon und Nvidia mit hochspezialisierten KI-Servern. "Da die Nachfrage nach mehr Dateninfrastruktur weiter steigt, wird Foxconn flexibel und in großem Umfang in den Vereinigten Staaten reagieren", sagt Jerry Hsiao, Chief Product Officer und US-Chef des Konzerns.

Milliarden bereits investiert

Foxconn hat in den vergangenen Jahren mehr als 2 Milliarden US-Dollar in Wisconsin investiert. Das Kapital floss in Löhne, Anlagen und Steuern. Rund 1.500 Arbeitsplätze im Bereich Serverproduktion sind dabei entstanden.

Der neue Investitionsplan erweitert den bestehenden Vertrag mit der Wirtschaftsbehörde zum zweiten Mal. Bereits im Jahr 2021 hatte Wisconsin die Vorgaben angepasst und Foxconns ursprüngliche Zusage von 10 Milliarden US-Dollar auf 672 Millionen US-Dollar reduziert. Die nun angekündigte Ausweitung zeigt, dass der Konzern seine US-Strategie neu bewertet und stärker auf den KI-Sektor ausrichtet.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hon Hai Precision Industry Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 12,10EUR auf Lang & Schwarz (26. November 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.

