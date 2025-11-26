Hohes Wachstum dank KI: Diese Aktie haben noch viel zu wenige auf dem Schirm!

Der KI-Trade ist nach zwei schwierigen Handelswochen mit voller Wucht zurück. Die wieder gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember sowie die jüngsten Entwicklungen um Alphabet lassen Anlegerinnen und Anleger ungeachtet hoher Unternehmensbewertungen wieder bei Technologiewerten zugreifen. Damit könnte der Grundstein für eine Jahresendrallye gelegt sein.

Zur Wochenmitte dürfte auch die Aktie des Spezialsoftware-Entwicklers Autodesk gefragt sein. Das Unternehmen mit Produkten rund um Bau-, Konstruktions- und technisches Zeichen hat am Dienstagabend starke Quartalszahlen vorgelegt. Dank des höchsten Umsatzwachstums seit mehr als drei Jahren positioniert sich Autodesk als KI-Gewinner.

Hohes Umsatz- und Gewinnwachstum

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 17,8 Prozent auf 1,85 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Erwartungen um 40 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Außerdem präsentierte Autodesk damit das wachstumsstärkste Quartal seit Q1 2023.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) fiel mit 2,67 US-Dollar um 17 Cent höher aus als erwartet. Damit wurde gegenüber dem Stand vor 12 Monaten eine Verbesserung um 0,50 US-Dollar sowie der höchste Quartalsgewinn seit Bestehen des Unternehmens verbucht.

Insgesamt erzielte Autodesk einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 343 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor waren es 275 Millionen US-Dollar, was einen Anstieg um 24,7 Prozent bedeutet. Aufgrund von Einmaleffekten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen liegt der im 9-Monats-Zeitraum erwirtschaftete Nettogewinn mit 808 Millionen US-Dollar allerdings knapp unter dem Niveau des Vergleichszeitraumes. Nichtsdestotrotz ist der Konzern auf bestem Wege, das Jahr zum zweiten Mal in Folge mit einem Milliardengewinn abzuschließen.

Starke Prognose – vor allem für den Cashflow

Für das kommende Quartal stellte Autodesk Erlöse in Höhe von rund 1,91 Milliarden US-Dollar (Mittelpunkt-Schätzung) in Aussicht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich dabei auf 2,59 bis 2,67 US-Dollar belaufen. Im Gesamtjahr soll so ein Konzernumsatz von knapp 7,5 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet werden mit einem Ertrag von 10,18 bis 10,25 US-Dollar je Anteil.

Ähnlich wie bei Adobe, das ebenfalls als Spezialsoftware-Entwickler mit einem Abonnementmodell agiert, sind die hohen Cashflows ein finanzielles Highlight. Hier strebt das Management um CEO Janesh Moorjani 2,26 bis 2,29 Milliarden US-Dollar an. Die sind in den vergangenen Jahren vor allem Aktienrückkäufen zugutegekommen.

Aktie gefragt, befreit sich aus schwieriger Lage

Über das starke Abschneiden reagierten Anlegerinnen und Anleger in der US-Nachbörse erfreut. Die Aktie verteuerte sich um 6,1 Prozent, nachdem sie im regulären Handel bereits 1,6 Prozent zugelegt hatte. Damit verbessern die Anteile ihre in diesem Jahr bislang noch magere Bilanz.

Im Bereich von 325 US-Dollar war es zu einem Doppeltop gekommen, was insbesondere in den vergangenen Wochen für eine Korrektur sorgte. Zuletzt geriet sogar die 200-Tage-Linie unter Beschuss. Diese Gefahr dürfte mit den am Mittwoch zu erwartenden Kursgewinnen aber gebannt sein. Für ein prozyklisches Kaufsignal dürfte die Rückeroberung der bei 307,38 US-Dollar liegenden 200-Tage-Linie sorgen.

Fazit: Weiter steigende Kurse zu erwarten

Der Spezialsoftware-Entwickler Autodesk wächst dank KI kräftig und profitiert dabei auch von Effizienz- und Produktivitätsgewinnen, wie der deutlich über den Erwartungen liegende Gewinn gezeigt hat. Das hohe Unternehmenswachstum ist umso bemerkenswerter, als dass das makroökonomische Umfeld weiterhin herausfordernd ist, wie der Vorstand auf der Bilanzpressekonferenz zugab.

Auf Grundlage der unternehmenseigenen Gewinnschätzung ist Autodesk nach dem nachbörslichen Kurssprung für das laufende Geschäftsjahr mit einem KGV von 30,6 bewertet. Das ist zugegeben nicht günstig, liegt aber unter dem 5-Jahres-Mittel von 38 und wird außerdem durch die hohen Cashflows relativiert.

Da sich die Aktie mithilfe der starken Zahlen aus einer technisch schwierigen Lage befreien kann, sind kurz- und mittelfristig weitere Gewinne zu erwarten. Ohne einen Ausbruch über 325 US-Dollar bleibt die Doppeltop-Gefahr aber zunächst bestehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Autodesk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 270,4EUR auf Tradegate (26. November 2025, 09:57 Uhr) gehandelt.

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!