Derzeit zeigt sich eine gewisse Zurückhaltung!

Siemens Energy verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/25 erneut ein deutliches Umsatzwachstum. Der Gesamtumsatz stieg um rund 15 Prozent auf etwa 39 Milliarden Euro. Bis auf die Windsparte Siemens Gamesa trugen alle Geschäftsbereiche zu diesem Wachstum bei. Die Sparte Siemens Gamesa entwickelte sich hingegen negativ. Das bereinigte Umsatzwachstum wird für das Geschäftsjahr 2024/25 voraussichtlich um 5 bis 9 Prozent zurückgehen. Technische Probleme in der Vergangenheit sowie der zunehmende Wettbewerbsdruck aus China stellen die Windsparte weiterhin vor Herausforderungen. Die Bereiche Gas-Service, Netztechnologien und industrielle Transformation erzielten jeweils eine starke operative Leistung. Die Royal Bank of Canada (RBC) hat unterdessen das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 136 Euro je Aktie angehoben und berücksichtigt dabei die neue mittelfristige Prognose sowie den aktualisierten Ausblick.

Seit Jahresbeginn verzeichnet der Energietechnikkonzern Siemens Energy (ENR) ein Kursplus von rund 108 Prozent. Im deutschen Leitindex DAX weist nur der Rüstungskonzern Rheinmetall mit einer mehr als dreifachen Wertsteigerung eine bessere Performance auf. Schwierigkeiten bei der Tochtergesellschaft Gamesa führten am 26. Oktober 2023 zum Allzeittief der ENR-Aktie bei 6,40 Euro. Seitdem hat der Kurs um etwa 1.542 Prozent zugelegt und notiert aktuell bei rund 105 Euro. Die derzeitige Seitwärtsbewegung ist im historischen Verlauf der Aufwärtsphase die vierte ihrer Art seit dem Allzeittief. Kurzfristig betrachtet war der jüngste Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 104,85 Euro nicht nachhaltig. Dennoch könnte sich der Kurs in naher Zukunft am von RBC prognostizierten fairen Wert von 136 Euro je Aktie orientieren. Dies würde, ohne Hebeleffekte, einem weiteren Anstieg von knapp 30 Prozent entsprechen. Als Unterstützung hat sich bei Kursrückgängen der Bereich um 82,96 Euro etabliert. Sollte dieser Bereich nicht halten, könnte die Zone um 64,56 Euro als letzte Auffanglinie dienen. Fundamental betrachtet liegt die Konsensschätzung für den Bilanzgewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2026/27 derzeit bei 4,03 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 147 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024/25 und führt zu einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,64 für 2026/27.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die Aktie von Siemens Energy hat seit dem Tief eine Aufwärtssequenz ausgebildet und ist mittlerweile sehr weit gelaufen. Dennoch sieht die RBC noch Luft nach oben. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JH4E1K) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Siemens Energy AG in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,94 profitieren. Das Ziel sei bei 126,01 Euro angenommen (4,68 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 93,38 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,42 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JH4E1K Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,65 – 2,66 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 79,85 Euro Basiswert: Siemens Energy AG KO-Schwelle: 79,85 Euro akt. Kurs Basiswert: 106,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,68 Euro Hebel: 3,94 Kurschance: + 76 Prozent Quelle J.P. Morgan

