UBS stuft LOREAL auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 367 Euro belassen. Auf einer Veranstaltung des Kosmetikkonzerns habe sich der Präsident des Geschäftsbereichs Luxe sehr zuversichtlich geäußert, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Konsensschätzungen für das Unternehmen erschienen dadurch gut untermauert, und bei Luxe gebe es womöglich Luft nach oben./rob/gl/tih

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Guillaume Delmas
    Analysiertes Unternehmen: LOREAL
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 367
    Kursziel alt: 367
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



