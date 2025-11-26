Der Markt zweifelt an Trumps Peace-Narrativ – Rheinmetall steigt

US-Präsident Donald Trump sprach von "enormen Fortschritten" in den Verhandlungen und entsendet Unterhändler nach Moskau und Abu Dhabi, um den überarbeiteten US-Friedensplan weiter zu verhandeln. Eine zuvor angedeutete Frist bis Thanksgiving strich er inzwischen und betonte, es gebe "keine Frist" für eine Einigung. Nach Angaben des Weißen Hauses wurde der ursprüngliche 28-Punkte-Plan in Genf auf eine deutlich kleinere Zahl strittiger Punkte reduziert.

Die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs zeigen zwar Wirkung, an den Märkten bleibt die Reaktion jedoch verhalten. Zur Wochenmitte hin zeigen sich Rüstungsaktien uneinheitlich. Bereits am Dienstag hatten die Werte ihre frühen Erholungsgewinne weitgehend abgegeben, sich zum Schluss jedoch stabil behauptet: Hensoldt schloss 0,4 Prozent tiefer, während Rheinmetall 1,7 Prozent und Renk 4,7 Prozent zulegten. Am Mittwoch setzen die Titel diesen vorsichtigen Trend fort. Während Rheinmetall zunächst um bis zu 3 Prozent stieg, notieren Renk und Hensoldt leicht im Minus.

Doch die Signale wirken auf den Märkten weniger klar als in Washington. CMC warnt vor verfrühter Euphorie und verweist auf grundlegende Unsicherheiten: Offen sei zunächst, welchem Entwurf Kiew nun tatsächlich zugestimmt haben soll. Der ursprüngliche US-Plan sei in Europa abgelehnt und anschließend überarbeitet worden. "Dieser Vorschlag wiederum stieß auf Ablehnung in Moskau, was nicht unbedingt für eine Zustimmung der kriegsführenden Partei in den kommenden Tagen spricht. Diese aber ist für einen nachhaltigen Frieden unabdingbar", so das Brokerhaus. Gleichzeitig erkenne man Bewegung: "Ein Waffenstillstand in diesem fast vier Jahre dauernden Krieg dürfte näher sein als je zuvor."

Kiew weist indes Berichte zurück, wonach bereits eine Einigung vorliege. Selenskyj betonte: "Die Kommunikation mit der amerikanischen Seite wird fortgesetzt" und dankte den USA für die diplomatischen Bemühungen. Auch Russland bremst. Außenminister Sergej Lawrow verwies darauf, dass Moskau eine offizielle Version des überarbeiteten Plans erwarte und frühere Absprachen zwischen Trump und Putin berücksichtigt sehen wolle.

Während Diplomaten in Genf und Abu Dhabi weiter an Formulierungen ringen und die nächtlichen Angriffe auf Kiew und russische Regionen anhalten, bleiben Anleger vorsichtig – und positionieren sich eher an der Seite der Realität als an der Seite der Hoffnung.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



